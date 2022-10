Três atores, fartos de serem conhecidos apenas pelos sketches no mundo online, lutam por reconhecimento e oportunidades. Quando sabem que a RTP está à procura de guiões para produzir uma série, é para aí que concentram todos os esforços. Qualquer semelhança com a realidade não é pura coincidência. João Maria, Jaime Beta e Franscisco Vistas são João, Jaime e Chico, respetivamente, os protagonistas de “A série”, o novo projeto da RTP2, transmitido todos os domingos, às 22 horas.

Quem já conhecia “Último Andar”, que anteriormente juntava os três, vai reconhecer o humor. Por vezes negro, por vezes nonsense, e algumas vezes demasiado insistente em narrativas que não precisavam de ser tão esticadas. O primeiro episódio (o único de 13 disponível na RTP Play) apresenta-nos as personagens: Jaime é persistente, mas não consegue dar o salto de figurante para ator; João é demasiado alienado para aproveitar as oportunidades que tem à sua frente; Chico mantém-se na retaguarda, observando mais do que agindo. Sem grandes explicações dadas aos espectadores, vemos estes três pés rapados (não há outra forma de descrevê-los) a deslocarem-se num carro dos anos 80 enquanto, ao mesmo, vivem num casarão. Percebemos já no segundo capítulo que a propriedade é dos pais de Chico, “o único hipster com uma mansão em Cascais”.

Até ao final do segundo episódio, a série demora a encontrar o seu ritmo. Vai saltitando de uma personagem para outra sem nos agarrar realmente com uma narrativa consistente. Aquilo em que “A Série” (vamos ter este problema, entre a série e “A Série” ao longo do texto inteiro) é forte é nas piadas. As melhores aparecem subtilmente, no meio de conversas corriqueiras, quando já não estamos à espera delas.

[veja aqui imagens de “A Série”:]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Leia também: