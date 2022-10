O Presidente brasileiro e candidato à segunda volta das presidenciais, Jair Bolsonaro, exaltou esta terça-feira os resultados económicos e a melhoria de vida da população brasileira.

Na cidade de Balneário Camboriú, no estado do sul do país Santa Catarina, com uma vitória esmagadora de Bolsonaro em 2 de outubro (62,21%, contra 29,54% de Lula da Silva), o Presidente brasileiro relembrou a importância do programa Auxílio Brasil, que dá 117 euros por mês às pessoas mais carenciadas, e a queda dos preços dos combustíveis.

Estamos na 15.ª semana consecutiva em que o mercado projeta números positivos para nossa economia. Isso tudo não é por acaso, desde o começo, quando assumimos, apresentámos e aprovámos várias propostas para facilitar a vida daquele que quer empreender”, frisou.

Perante vários presidentes de câmara aliados à direita conservadora do estado, o chefe de Estado brasileiro sublinhou, em contrapartida com o que acontecia com os governos de esquerda de Lula da Silva e Dilma Rousseff, que agora a bandeira do país é respeitada e existe “amor pela pátria”.

No passado a bandeira era pisoteada, rasgada e até queimada. Esta terça-feira ocupa lugar de destaque e até nas janelas das casas. Minha obrigação é deixar o país livre para a Gabrielle [uma criança que pegou ao colo], lutando pela liberdade, pelo futuro, custe o que custar”, afirmou, citado pela imprensa local.

Os temas conservadores, como o direito à vida contra o aborto, a liberdade do uso de armas, a não legalização das drogas e o ataque à chamada “ideologia de género”, voltaram a ser tema neste ato de campanha.

Luiz Inácio Lula da Silva venceu a primeira volta das eleições com 48,4% dos votos e Jair Bolsonaro recebeu 43,2%, pelo que os dois candidatos terão de se enfrentar numa segunda volta marcada para 30 de outubro.

Uma sondagem divulgada esta terça-feira pelo instituto Ipec, indica que Lula da Silva tem 51% das intenções de voto e que Jair Bolsonaro tem 42%.