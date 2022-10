A ministra da Administração Interna alemã, Nancy Faeser, tenciona demitir o responsável máximo da agência federal responsável pela cibersegurança do país, Arne Schönbohm. Em causa estão as ligações de Schönbohm a pessoas relacionadas com os serviços de segurança russos.

A informação é avançada por vários jornais alemães, na sequência de uma investigação que revelou que o alemão faz parte de uma associação de tecnologia cujo responsável máximo tem ligações ao Kremlin. E uma das empresas que faz parte dessa mesma associação é subsidiária de uma empresa de cibersegurança russa fundada por um antigo agente do KGB e com laços ao FSB, o atual serviço de informações da Rússia.

Schönbohm é um dos fundadores da associação “Conselho de Ciber Segurança Alemanha eV”, que está na mira do ministério desde que foi fundada, em 2012. A associação tem um nome semelhante ao Conselho Nacional de Ciber Segurança alemão e o seu presidente, Hans-Wilhelm Dünn, tem revelado ideias próximas do Kremlin, bem como ligações a vários russos. O jornal Die Zeit garante que Dünn, que foi vereador em Potsdam pela CDU, tem feito declarações pró-russas em várias instâncias e foi observador eleitoral na Rússia numa missão a convite do Parlamento russo, na qual se incluíam representantes de partidos como o alemão AfD, a Frente Nacional francesa e a Liga de Matteo Salvini.

Para além disso, uma investigação prévia da ZDF revelou que da associação faz parte a empresa Protelion. Os serviços secretos alemães suspeitam que esta empresa tenha ligações aos serviços de informação russos: o primeiro alerta surgiu porque a empresa que vende software na Alemanha identificado como sendo produzido no país, quando na verdade é produzido pela empresa russa Infotecs. Esta empresa foi fundada por Vladislav Sherstyuk, antigo general do KGB e diretor de um serviço de vigilância eletrónica que trabalha para o FSB.

Segundo o Handelsblatt, a demissão está a ser acelerada por haver “grande irritação” com o diretor da cibersegurança alemã dentro do ministério da Administração Interna. A gota de água terá sido o facto de o ministério ter dado instruções aos funcionários da agência federal para se distanciarem do “Conselho de Ciber Segurança Alemanha eV, mas Schönbohm ter feito questão de fazer um discurso na cerimónia do aniversário da associação”, em setembro.

O jornal Bild cita uma fonte do ministério que garante que “está a ser examinado como pode haver uma rápida mudança de responsável” da agência. A demissão não é imediata porque, de acordo com os media alemães, a lei relacionada com a função pública impede o despedimento e, portanto, Schönbohm tem de ser integrado noutro serviço da administração pública alemã.

As notícias da demissão ganharam força, porém, quando foi anunciado esta segunda-feira que foi cancelado um encontro onde Schönbohm e a ministra iriam aparecer juntos, na próxima quinta-feira.

Oficialmente, a ministra confirmou apenas que o assunto está a ser investigado. “Estas são alegações sérias e iremos primeiro examiná-las e depois tomar os passos necessários”, disse Nancy Faeser. Schönbohm reagiu classificando apenas as notícias como “absurdas”.