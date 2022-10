A paixão da Rainha Isabel II por animais era bem conhecida. A raça canina Welsh Corgi Cardigan, em particular, ficou permanentemente associada à sua figura. Com a morte da Rainha, os seus últimos corgis, Muick e Sandy, vão ficar ao cuidado do Príncipe André, que foi quem lhos ofereceu. Mas o Palácio de Buckingham terá novos habitantes caninos. Agora que o Rei Carlos III e a Rainha Consorte se estão a preparar para a mudança de residência, é esperado que sejam acompanhados por dois Jack Russell terriers: Beth e Bluebell.

Parece, assim, ser o fim da era dos corgis no palácio no Palácio de Buckingham. Segundo a imprensa britânica, esta também poderá ser a primeira vez que a residência oficial do monarca britânico recebe cães adotados.

As cadelas foram resgatadas no Battersea Dogs and Cats Home, associação da qual Camila é patrona, em 2017. Beth foi a primeira a ser adotada, seguida de Bluebell, com algumas semanas de diferença. “Encontraram-na duas ou três semanas depois a vaguear na floresta, quase sem pelo, coberta de feridas, praticamente morta”, revelou numa entrevista à BBC Radio 5, citada pelo britânico Time Out. “Eles cuidaram dela e o pelo voltou a crescer. Ela muito doce, mas um bocadinho neurótica”, acrescentou.

Segundo a Rainha consorte, Beth e Bluebell têm permissão para estar em “quase todos” os lugares de Clarence House, até agora a residência oficial de Carlos III e de Camila. A mudança para Buckingham pode representar maior popularidade, mas as duas cadelas já estão habituadas às luzes da ribalta. Em 2022 foram capa da edição de junho da Country Life, onde foram fotografadas com colares de pérolas da própria Camila.