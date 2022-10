Uma vitória no Grande Prémio de Portugal, outra vitória no Open de Praga, mais uma vitória no Grand Slam de Antalya, um segundo lugar no Grand Slam de Ulan Bator, mais uma vitória na Taça da Europa de Coimbra. A medalha de bronze nos Jogos de Tóquio foi tudo menos um ponto de chegada para Jorge Fonseca, que tinha acabado de chegar ao seu primeiro pódio olímpico mas já pensava no próximo – e de preferência com o ouro e frente a um adversário francês em Paris, “vingando” o Europeu de Lisboa. No entanto, nem tudo corre da melhor forma no judo ou em qualquer desporto, como se viu no Europeu deste ano em Sófia onde acabou por cair na fase inicial com o polaco Piotr Kuczera. Seguia-se o Mundial.

Chegando a Tashkent como líder do ranking mundial e com o dorsal vermelho que assinalava o facto de ser campeão em título, o judoca do Sporting começou o dia na categoria de -100kg a vencer o romeno Asley Gonzalez (25.º da hierarquia mundial) por wazari aos 2.27 minutos do prolongamento, ganhando depois ao sérvio Bojan Dose (54.º) por ippon após 1.54 minutos. No entanto, e frente ao azeri Zelym Kotsoiev que coloca sempre grandes problemas ao português, Fonseca perdeu por ippon a 25 segundos do final.

Depois de ter sido campeão mundial em Tóquio (2019) e em Budapeste (2021), o atleta de 29 anos caía para as repescagens, onde tentava assegurar a passagem ao combate de atribuição de uma medalha de bronze frente ao georgiano Ilia Sulamanidze (sexto do ranking), que parecia ter o combate com o judoca canadiano Kyle Reyes mas acabou depois por ser surpreendido. Após uma derrota no ano passado em Tbilissi e uma vitória nos quartos do último Mundial, Fonseca voltou a ser surpreendido: quando ganhava por wazari e ainda com muito tempo de combate, o português não conseguiu evitar uma imobilização e voltou a perder, terminando assim na sétima posição a edição de 2022 dos Mundiais.

De recordar que Portugal já conseguiu uma medalha nesta edição dos Mundiais (sem Telma Monteiro, que recupera de uma intervenção cirúrgica ao joelho) por Bárbara Timo, que ganhou o bronze na categoria de -63kg. Além da judoca de 31 anos, Joana Diogo acabou em nono em -52kg. Catarina Costa, que surgia como vice-campeã europeia em título, foi afastada logo no início da categoria de -48kg.