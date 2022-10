Um homem de 34 anos negou esta terça-feira, no Tribunal de Aveiro, ter tentado atropelar os pais e um irmão que acabaria por ser atingido pela viatura, tendo sofrido ferimentos graves que originaram a amputação de ambas as pernas.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), o crime ocorreu a 16 de maio de 2020, “num acantonamento cigano” em Anadia, quando os pais do arguido tentavam convencer aquele a regressar ao Estabelecimento Prisional após uma saída precária que terminaria duas semanas depois.

Durante o início do julgamento, em que responde por três crimes de homicídio na forma tentada e um crime de ameaça, o arguido negou a acusação, afirmando que foi tudo inventado pelo pai que acusa de o querer matar, por o ter apanhado em intimidades com uma nora.

“Ele tinha medo que eu contasse o que vi no pinhal. Se fosse para fugir, fugia na primeira precária ou quando estava com a pulseira eletrónica”, alegou.

Perante o coletivo de juízes, o arguido explicou que foi atacado pelo pai e pelo tio com um pau, um ferro e tiros, tendo conseguido entrar numa carrinha para fugir dali.

No entanto, o pai e um irmão, que surgiu entretanto, partiram-lhe o para-brisas, o vidro traseiro e o vidro do lado do condutor e perdeu a visibilidade.

“Fiquei com sangue na cara e cheio de vidros. Provavelmente acelerei e quando meti o pé no travão, bati”, contou o arguido, garantindo ainda que não viu um segundo irmão, que acabou por ficar esmagado entre a viatura e um pilar.

“Não lhe queria fazer mal. Nunca tive nenhum problema com ele”, afirmou, adiantando que ficou em pânico ao ver o irmão ferido.

O arguido referiu ainda que após o acidente permaneceu no local, mas quando viu o pai a sair de casa com uma pistola fugiu em direção a um pinhal, acabando por entregar-se na manhã do dia seguinte na GNR.

A acusação do MP refere que após uma discussão com os pais, motivada pelo facto de estes tentarem convencê-lo a regressar ao Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa, o arguido entrou numa viatura e colocou-a em movimento.

De seguida, direcionou a viatura na direção do portão da garagem, onde se encontravam posicionados os pais, que conseguiram desviar-se a tempo, e um irmão, que acabou por ser atingido, ficando com as pernas entaladas contra um pilar de cimento.

A vítima foi alvo de várias intervenções cirúrgicas e sofreu amputação de ambos os membros inferiores.