As indústrias portuguesas que fazem uma “utilização acima da média da propriedade intelectual” — patentes, marcas registadas, direitos de autor, registos de desenhos ou modelos, indicações geográficas ou variedades vegetais— são responsáveis por 1,36 milhões de empregos (ou seja, empregam 31% da população ativa) e geram 43,6% do PIB português.

A conclusão é apresentada esta terça-feira num estudo publicado pelo Instituto Europeu de Patentes (IEP) e pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (IPIUE), que explica que entre essas indústrias que fazem uma utilização acima da média dos Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) incluem-se “têxteis e vestuário, produtos químicos, peças para automóveis e vinho”.

As empresas portuguesas utilizam mais, de entre todos os Direitos de Propriedade Intelectual, indicações geográficas e marcas registadas (0,41 marcas registadas por 1.000 empregados versus 0,05 patentes pelo mesmo número de funcionários). No caso das indicações geográficas, o relatório refere que, “embora representem apenas uma modesta percentagem no total dos Direitos de Propriedade Intelectual”, estas contribuem “mais para o PIB português do que em todos os outros países da União Europeia”. Por exemplo, “91% do valor total de DPI atribuídos ao vinho português corresponde à utilização de indicações geográficas”.

