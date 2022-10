Depois da polémica criada e das críticas que as suas declarações sobre o número de casos de abusos sexuais na Igreja provocaram, Marcelo Rebelo de Sousa emitiu uma nota oficial onde tenta corrigir aquilo que disse durante a tarde desta terça-feira. O Presidente da República veio agora esclarecer que, afinal, os mais de 400 testemunhos recebidos pela Comissão Independente “não parecem um número particularmente elevado face à provável triste realidade, quer em Portugal, quer pelo mundo”.

Sem nunca comentar as críticas que recebeu e sem nunca se referir às declarações que fez durante a tarde, Marcelo Rebelo de Sousa escreve: “O Presidente da República sublinha, mais uma vez, a importância dos trabalhos desta Comissão, muito embora lamente que não lhe tenham sido efetuados mais testemunhos, pois este número não parece particularmente elevado face à provável triste realidade, quer em Portugal, quer pelo Mundo.”

E ainda acrescenta Marcelo: “Vários relatos falam em números muito superiores em vários países, e infelizmente terá havido também números muito superiores em Portugal.”

Ora, não foi isso que o Presidente da República disse horas antes. Em declarações aos jornalistas, em Belém, Lisboa, Marcelo disse o seguinte: “Haver 400 casos não me parece particularmente elevado porque noutros países com horizontes [temporais de investigação] mais pequenos houve milhares de casos”.

O ponto de Marcelo era outro, como fez questão de frisar durante largos minutos. Para o Presidente da República, o facto de não existir um limite “de tempo para as queixas” que têm estado a ser recolhidas pela equipa liderada por Pedro Strecht, significa que há testemunhos “de pessoas com 90 anos, 80 anos” sobre abusos que sofreram “há 60 ou há 70 ou há 80 anos”.

“Significa que estamos perante um universo de pessoas que se relacionou com a Igreja Católica de milhões ou muitas centenas de milhares”, acrescentou o Presidente da República, concluindo: “Haver 400 casos não me parece que seja particularmente elevado, porque noutros países e com horizontes mais pequenos houve milhares de casos”.

Nesta nota agora emitida, Marcelo vem alegar que comentava o número de testemunhos recebidos com a “triste realidade” que pode ainda estar escondida, no país, como no mundo. Acontece que não foi isso que disse num primeiro momento.