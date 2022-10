Artigo em atualização

Um homem ficou ferido com gravidade, na sequência de um incêndio ocorrido esta terça-feira de manhã numa fábrica de restauração de barcos, na zona industrial do Bom João, em Faro, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o homem, com 43 anos, sofreu queimaduras, sendo o seu estado considerado grave.

Segundo a mesma fonte, o incêndio deflagrou cerca das 11h00 numa fábrica de material de fibras para a restauração de barcos, provocando um intenso cheiro a fumo tóxico nas áreas circundantes, constatou a Lusa no local.

Às 11h50 estavam a combater as chamas 30 operacionais, apoiados por 16 veículos, segundo informação disponível no site da Autoridade Nacional para a Proteção Civil (ANPC).

De acordo com o CDOS, “são desconhecidas as causas que originaram o fogo” naquele espaço onde são utilizados materiais “altamente inflamáveis”.

A zona industrial do Bom João encontra-se frente à Ria Formosa e perto do centro da cidade.