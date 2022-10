Desde que a época do Benfica começou, desde que as vitórias consecutivas da equipa de Roger Schmidt começaram a acumular-se, que surgiram as habituais profecias do destino. De repente, os encarnados estavam a ganhar porque ainda não tinham tido um adversário à altura, porque é mais fácil trabalhar em cima de triunfos ou até porque ainda não tinha chegado a fase crítica dos jogos de três em três dias. Certo é que, semana a semana, o Benfica foi ultrapassando cada uma dessas provações.

Há uma semana, na Luz e contra o PSG, o empate que evitou uma derrota compreensível contra uma das melhores equipas do mundo foi suficiente para mostrar que o momento dos encarnados não é passageiro e não tem alíneas de exceção. Esta terça-feira, no Parque dos Príncipes e depois de uma jornada da Primeira Liga que até deu espaço para gerir o esforço do plantel, o Benfica voltava a defrontar o PSG já após a Juventus ser surpreendida pelo Maccabi Haifa em Israel — ou seja, com a ideia clara de que o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões já dificilmente irá escapar.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR PSG-Benfica, 1-1 Fase de grupos da Liga dos Campeões Parque dos Príncipes, em Paris (França) Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra) PSG: Donnarumma, Sergio Ramos, Marquinhos, Danilo, Hakimi, Verratti, Vitinha (Fabián Ruiz, 86′), Bernat (Mukiele, 86′), Sarabia (Ekitike, 74′), Mbappé (Carlos Soler, 90′), Neymar Suplentes não utilizados: Keylor Navas, Rico, Bishiabu, Zaire-Emery, Gharbi Treinador: Christophe Galtier Benfica: Vlachodimos, Alexander Bah (Gilberto, 63′), António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino (Diogo Gonçalves, 78′), Fredrik Aursnes, Enzo Fernández, Rafa (Draxler, 78′), João Mário (Chiquinho, 90+3′), Gonçalo Ramos (Rodrigo Pinho, 78′) Suplentes não utilizados: Helton Leite, Ristic, John Brooks, Gil Dias, Musa, João Victor, Henrique Araújo Treinador: Roger Schmidt Golos: Mbappé (gp, 39′), João Mário (gp, 62′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Otamendi (21′), a Sarabia (29′), a João Mário (43′), a Florentino (45+3′), a Enzo Fernández (69′), a Gilberto (84′)

“É muito difícil batê-los mas aprendemos que precisamos de ter uma performance de alto nível, muito boas ligações entre os jogadores e de estar juntos no jogo em cada momento. Em termos táticos e de mentalidade temos de estar ao mais alto nível. A chave também é acreditar em nós. É um novo jogo, com uma nova história. Temos de estar prontos para, talvez, um jogo diferente. Mas de certeza que será sempre um adversário muito forte”, explicou o treinador alemão na antevisão da partida.

