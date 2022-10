O ciclista português Rui Costa abandonou esta terça-feira na primeira etapa da Volta a Langwaki, na Malásia, devido a problemas estomacais, na última corrida pela UAE Emirates, que representa há oito anos.

O campeão do mundo de fundo de 2013 abandonou durante o primeiro dia, com a meta em Kuala Lumpur, “devido a problemas estomacais”, explicou a equipa na rede social Twitter.

Unfortunately @RuiCostaCyclist was a non-finisher today on stage 1 at #TourdeLangkawi due to stomach problems.

Get well soon Rui ????#UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/zHLb7d81qB

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 11, 2022