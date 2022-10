Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, Ivan Petryak, de 28 anos, jogava na Hungria pelo Fehérvár. Tinha estado antes no Zorya e Shakhtar, era internacional ucraniano, chegou à liga magiar via Ferencváros em 2018 mas por lá ficou até ao último verão. Ainda em março, quando se deu o maior êxodo de milhões de pessoas, esqueceu os menos de 100 metros quadrados da casa onde vivia com a mulher e os dois filhos e acolheu oito refugiados da guerra. Nessa mesma semana, marcou um golo decisivo nos quartos da Taça da Hungria, festejou em lágrimas e tornou-se numa das imagens fortes que foram saindo para o mundo. No entanto, e ainda antes de regressar a um Shakhtar que perdeu praticamente todos os jogadores que não fossem nacionais ao abrigo da exceção aberta pela FIFA, foi abalado por uma notícia ainda pior.

“O meu sogro morreu a 7 de maio. Desde o início que se alistou no exército porque era algo que queria fazer. Quis e já está. Nunca tinha pegado numa pistola, não era soldado, era uma pessoa normal que só queria proteger o seu país. Esteve dois meses lá e mataram-no. A família veio toda para Budapeste mas ele disse-me ‘Ivan, tenho de ir’. E foi. Se não pensei ir também? A primeira ideia sim, foi ir. É algo que quase todos os homens fariam mas depois tens de decidir o que é o melhor. O meu sogro já tinha dado tanto pelo seu país antes de ir para a guerra mas quis ir na mesma. Por ele e por muitos outros como ele que continuam a lutar, espero que ganhemos o mais rapidamente possível”, disse ao El Mundo.

“Temos de ganhar a guerra, não há outra saída. Não podemos dar passos atrás porque os russos nunca vão parar, não pararam desde que chegaram e começaram em 2014. Prepararam tudo durante oito anos e agora… Não quero ver nenhum filho meu a combater no futuro. Tenho um filho de três anos e uma filha de um ano e meio. O de três sabe tudo porque faço questão de tentar explicar, acho que deve saber. A mais pequenina chegará o momento em que lhe irei contar tudo, tem de saber o que nos fizeram”, acrescentou Petryak, médio que ainda não estreou pelo Shakhtar desde o regresso ao clube em agosto e que ao longo de toda a conversa recordou o sogro, que tinha uma barbearia em Smila antes da invasão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.