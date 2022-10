O Primeiro-Ministro, António Costa, felicitou esta terça-feira a seleção de futebol feminino pelo seu triunfo, por 4-1, após prolongamento, sobre a Islândia, assumindo o seu “orgulho” e elogiando o “trabalho desenvolvido”.

Grande vitória! Muitos parabéns à seleção de futebol feminino. O Mundial está cada vez mais perto. Que orgulho no trabalho desenvolvido pelas nossas atletas”, escreveu, no Twitter.

Carole Costa, aos 54 minutos, de penálti, Diana Silva, aos 92, Tatiana Pinto, aos 108, e Kika Nazareth, aos 120+1, marcaram os golos lusos em Paços de Ferreira, enquanto Glódís Viggósdóttir faturou, aos 59, para as islandesas, após a expulsão de Áuslaug Gunnlaugsdóttir, aos 52.

Apesar do êxito, Portugal vai ter de disputar o play-off Intercontinental para chegar à fase final do Mundial, ao ser o ‘pior’ dos três conjuntos que ultrapassaram a segunda ronda do play-off europeu.

Em fevereiro, Portugal vai tentar garantir uma das últimas vagas para o Mundial, que se vai realizar na Austrália e Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto de 2023.