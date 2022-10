O Presidente pediu, mas na Assembleia da República parece difícil o alinhamento pleno na vontade de clarificar a lei das incompatibilidades dos titulares de cargos políticos. Não há propriamente oposição, mas o timing é questionado pelo PSD e Iniciativa Liberal. O Presidente falou de “emaranhado legislativo”, na sequência de dois casos específicos no Governo que já foram alvos de pareceres da Procuradoria Geral da República que Marcelo Rebelo de Sousa refere na nota que publicou sobre a mensagem enviada ao Parlamento. E foi em Belém, onde foram ouvidos a propósito do Orçamento para 2023, que os partidos se manifestaram sobre esse pedido.

Com mais ou menos urgência, nenhum partido se opôs de forma vincada a alterar a lei. O PS, que recusa haver ilegalidades nos casos dos ministros que suscitaram o pedido de Marcelo, admitiu que “existindo um consenso razoável sobre essa matéria” tem “toda a disponibilidade para revisitar a legislação em vigor, para contribuir para uma maior clareza do normativo em causa e para limpar, se assim se pode dizer — usando a expressão de um parecer da Procuradoria-Geral da República e da própria nota do senhor Presidente da República — qualquer obscuridade existente nos dispositivos legais que enformam estas incompatibilidades”.

Quanto aos casos concretos, Carlos César resume-as a “historietas histriónicas” e até que “fazem parte de um conjunto de afirmações e vocalidades que mais não visam do que essas se fazerem notadas por contraponto ao sucesso que representa este acordo com os parceiros sociais e à forma de acolhimento desta proposta de Orçamento do Estado”.

