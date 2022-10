O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, considera que a Covid longa está “a devastar as vidas e o sustento das pessoas” em todo o planeta — e apela aos governos de todo o mundo que, depois de terem investido no reforço dos sistemas de saúde para combater a fase aguda da pandemia da Covid-19, equipem as suas estruturas de saúde para lidar com os efeitos de longo prazo da doença.

“As atuais estimativas sugerem que dezenas de milhões de pessoas, e talvez mais, tenham contraído Covid longa, e cerca de 15% dos que foram diagnosticados com a condição experienciaram sintomas durante pelo menos 12 meses”, escreveu Ghebreyesus num artigo de opinião publicado esta quarta-feira no jornal britânico The Guardian.

No artigo, Ghebreyesus explica que entre os principais sintomas da Covid longa se encontram a “fadiga esmagadora”, a “névoa mental que torna quase impossíveis tarefas simples” e a “falta de ar ao subir escadas”.

O responsável da OMS sublinha que a Covid longa “pode afetar qualquer pessoa”, mas os dados estatísticos indicam que as mulheres têm o dobro da probabilidade de contrair a doença. Além disso, as pessoas que tiverem sido hospitalizadas com Covid-19 grave também têm uma maior probabilidade de sofrer dos impactos de longo prazo da doença. “Com base em todas as interações que a OMS teve com aqueles que vivem com a condição, com os cuidadores, com grupos da sociedade civil e com especialistas, é muito claro que a condição está a devastar a vida e o sustento das pessoas.”

Segundo Ghebreyesus, “o mundo já perdeu um número significativo de trabalhadores para a doença, a morte, a fadiga, as reformas não planeadas devidas a um aumento da incapacidade de longo prazo, o que não impacta apenas o sistema de saúde, mas representa um golpe na economia geral”.

“Apesar de a pandemia ter mudado dramaticamente devido à introdução de muitas ferramentas salvadoras de vidas, e embora haja uma luz ao fundo do túnel, o impacto da Covid longa em todos os países é muito sério e precisa de uma ação imediata e sustentada equivalente à sua escala”, acrescenta o diretor-geral da OMS, sublinhando que a ação se deve focar em cinco aspetos: obter conhecimento sobre a Covid longa, continuar a procurar evitar a infeção, recolher e sistematizar informação sobre os doentes com Covid longa, desenvolver conhecimentos científicos sobre os tratamentos para a Covid longa e garantir cuidados de saúde e apoio aos doentes.

“No início da pandemia, foi importante que os sistemas de saúde assoberbados focassem todos os seus esforços no salvamento das vidas dos pacientes com infeção aguda. Contudo, é crítico que os governos invistam a longo prazo nos seus sistemas de saúde e nos trabalhadores da área da saúde e façam agora um plano para lidar com a Covid longa”, considera Ghebreyesus.