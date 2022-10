A economia portuguesa deverá ter contraído cerca de 0,5% no terceiro trimestre, face ao segundo trimestre do ano, calcula o NECEP Forecasting Lab da Universidade Católica. Se o Banco de Portugal falou numa “estagnação” da atividade económica, a Católica acredita que terá mesmo havido uma descida, embora admita alguma incerteza nos dados. Já a inflação, deverá ser de 6% em 2023 (mais do que os 4% previstos pelo Governo).

“Na prática, a recuperação do turismo não terá sido suficiente para compensar as perdas de atividade em outros setores mais penalizados pela subida dos preços da energia e das matérias primas”, afirma o NECEP em nota de síntese divulgada esta quarta-feira.

“Em todo o caso, uma quase estagnação no terceiro trimestre, com um crescimento próximo do relativo ao segundo trimestre (0,1%) como conjetura o Banco de Portugal, é um cenário igualmente válido, tal como uma queda próxima de 1%”, ou seja, nesta fase ainda é muito difícil fazer uma estimativa com elevado grau de certeza.

O INE divulga a primeira estimativa para as contas nacionais trimestrais no próximo dia 31 de outubro.

No terceiro trimestre do ano, a economia portuguesa poderá ter operado em torno de 101,5% do nível pré-pandemia, relativo ao quarto trimestre de 2019. Os dados são um pouco contraditórios, mas a melhor estimativa é que a economia portuguesa tenha contraído cerca de 0.5% face ao segundo trimestre do ano

A confirmar-se a contração de 0,4%, isso corresponde a um crescimento de 4% em termos homólogos, devido a efeitos base favoráveis relacionados com o ímpeto de crescimento que a economia trazia de 2021.

Inflação será de 6% em 2023, mais do que os 4% previstos pelo Governo

A inflação em Portugal “poderá atingir 7,6% em 2022, embora seja razoável esperar que possa descer para cerca de 6,0% em 2023“, afirma o organismo ligado à Universidade Católica. A confirmar-se, trata-se de uma taxa de inflação muito mais elevada do que a que está a ser prevista pelo Governo no Orçamento do Estado (4%).

A política monetária do BCE deverá contribuir para uma redução da inflação na zona euro e em Portugal, mas apenas no limiar de 2024, já que as taxas diretoras se mantêm em patamares historicamente baixos, embora já não sejam negativas”, escreve o NECEP.

Assim, em conclusão, o organismo diz que “tudo indica que o BCE deverá subir as taxas de juro de referência ao longo dos próximos meses, seguindo a liderança da Reserva Federal (Fed) norte-americana até que as taxas de juro se aproximem de níveis que sejam neutros em termos de estímulo da atividade económica”.