Em guerra pela Vénus. Galerias Uffizi processam marca de moda Jean Paul Gaultier por uso de imagens

A Vénus de Botticelli está a ser tema no mundo da moda, mas não pelos melhores motivos. a deusa não se rendeu às tendências, mas a casa Jean Paul Gaultier rendeu-se aos encanto do famoso quadro “O Nascimento da Vénus”, do pintor italiano e resolveu uma gama de peças com a obra estampada. As Galerias Uffizi, o museu florentino onde o quadro mora, resolveram processar a casa de moda francesa pelo uso, alegadamente não autorizado, de imagens da conhecida obra.

As Galerias Uffizi são um famoso museu em Florença onde podem ser visitadas diversas obras primas do Renascimento italiano, entre elas pinturas de Sandro Botticelli. O museu terá tido conhecimento de que peças de roupa estampadas com a obra renascentista estavam a ser publicitadas tanto no site da marca como nas respetivas redes sociais. Em causa está uma coleção cápsula com o nome “Le Musé”, uma homenagem ao mundo da Arte, que além de Botticelli buscou também inspiração em obras de Miguel Ângelo e Rubens, conta o site Women’s Wear Daily.