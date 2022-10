O FC Porto procura esta quarta-feira manter-se na luta pelo apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, na visita ao Bayer Leverkusen, enquanto o Sporting pode dar um passo importante para a próxima fase.

Com a vitória da semana passada diante dos germânicos (2-0), no Estádio do Dragão, os dragões reentraram na corrida, tendo ficado em igualdade pontual com o Bayer e com o Atlético de Madrid, num grupo B surpreendentemente liderado pelos belgas do Club Brugge.

Para a deslocação a Leverkusen (20h00), relativa à quarta ronda, o treinador Sérgio Conceição já sabe que não poderá contar com o central e capitão Pepe, com problemas físicos que o vão afastar nas próximas semanas, sendo que, do outro lado, o Bayer vai receber os azuis e brancos após a revolução operada na sequência do desaire no Porto.

O treinador Gerardo Seoane foi afastado logo no dia seguinte e substituído pelo espanhol Xabi Alonso, que não poderia ter uma melhor estreia: os farmacêuticos golearam por 4-0 o Schalke, para a Bundesliga, ainda que se mantenham num desapontante 15.º posto na prova interna, logo acima da zona de despromoção.

À mesma hora, o Sporting vai receber o Marselha para o grupo D, uma semana depois do descalabro em França (4-1), embora se mantenha no primeiro lugar, com seis pontos, mais três do que os marselheses e mais um face a Tottenham e Eintracht Frankfurt.

O guarda-redes Adán é baixa confirmada nos leões, por castigo, para um duelo em que a formação comandada por Rúben Amorim vai ter pela frente um Marselha, que, depois da goleada imposta aos verdes e brancos, sofreu a primeira derrota no campeonato gaulês, na receção ao Ajaccio.

A defesa das cores portuguesas prossegue com dragões e leões, depois de, na terça-feira, o Benfica ter empatado 1-1 em casa do Paris Saint-Germain, um resultado que deixa as duas equipas cada vez mais próximas dos oitavos de final da prova, ao beneficiarem ainda da derrota (2-0) da Juventus em Israel frente ao Maccabi Haifa.