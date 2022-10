Os governos devem conter o aumento da despesa pública, incluindo limitar os aumentos salariais na Função Pública, no contexto de restrição orçamental que o FMI recomenda aos países, num contexto de inflação elevada e vários outros desafios. Em relatório divulgado esta quarta-feira, Vítor Gaspar, diretor de Assuntos Orçamentais do FMI, reitera que, neste contexto, os apoios devem ser apenas dirigidos aos cidadãos que mais precisam.

“Os países podem necessitar de obter mais receita (fiscal) e conter o aumento de outras despesas, incluindo salários da Função Pública, algo que poderia ajudar a conter as pressões inflacionistas”. Estas devem ser, escreve Vítor Gaspar no Fiscal Monitor, as prioridades num contexto de “perturbações persistentes do lado da oferta”, incluindo devido aos problemas nas cadeias de abastecimento, e de “inflação generalizada”.

O FMI sublinha, na senda do que já tinha dito em abril, que “os Governos devem permitir que os preços se ajustem” na economia e, no que diz respeito aos apoios à população, apenas devem ser feitas transferências em dinheiro de forma “temporária” e “focada nos mais vulneráveis”.

