Luís Montenegro recusa fazer qualquer comentário sobre as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa relativas ao número de casos de abusos sexuais reportados pela Comissão Independente e limita-se a condenar os crimes de pedofilia e a pedir investigações profundas e punições.

“Não vou fazer nenhum comentário sobre o que disse o Presidente da República”, assegurou o líder do PSD no dia em que será recebido por Marcelo Rebelo de Sousa em Belém, no âmbito das audiências dos partidos sobre o Orçamento do Estado.

Sobre o crime de abuso sexual de menores, Montenegro descreve-o como “horroroso”, que “repugna” e no qual “temos de ser intolerantes com quem o pratica”. “O que desejo é que todas as situações detetadas e denunciadas sejam investigadas até à última consequência e à punição dos seus responsáveis, sejam eles quem forem e venham eles das origens e proveniências de onde vierem”, sublinhou o líder do PSD.

Luís Montenegro apontou para a necessidade de se “ir mais longe no apuramento dos casos” para que se dê origens a processos criminais. “Todos os casos são merecedores de uma investigação profunda e todos os que prevaricavam e prevaricam devem ser punidos”, salientou o presidente do PSD.

Apesar de o presidente de o PSD se ter remetido ao silêncio sobre as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, os partidos da direita à esquerda desdobraram-se em críticas logo após o Presidente da República ter dito que o número de casos não é “particularmente elevado”.

Entre os críticos está o vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz que disse estar “chocado” e “envergonhado” com as conclusões da Comissão Independente, censurando as declarações do Presidente da República.