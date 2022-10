O Presidente da República pediu esta quarta-feira à Assembleia da República que resolva o “complexo emaranhado legislativo” da lei das incompatibilidades dos titulares de cargos políticos. Os mais recentes casos dos ministros Pedro Nuno Santos e Ana Abrunhosa estão na base deste pedido de Marcelo Rebelo de Sousa dirigido ao Presidente da Assembleia da República para que se faça “reflexão” sobre a lei.

Num dos pontos em que justifica o pedido, o Presidente refere mesmo que “não se afigura conveniente que, nesta matéria, o interprete [da lei] tenha de se socorrer de métodos interpretativos como a redução teleológica ou que admita a existência de obscuridades. Duas referências a pareceres concretos da Procuradoria Geral da República sobre situações que suscitaram dúvidas e que se referem aos ministros já referidos.

Em causa estão dois casos distintos. No primeiro, o referente à ministra noticiado pelo Observador em setembro, está em causa a atribuição de fundos comunitários ao marido da ministra Ana Abunhosa, que tutela as entidades responsáveis pela gestão dos fundos comunitários (as CCDR). A situação suscitou, na altura, dúvidas à própria ministra que pediu um parecer à PGR, antes da aprovação final da candidatura do seu marido, e a resposta foi que o caso não configurava uma ilegalidade, embora o texto fala na existência de “obscuridade” na lei.

O termo referia-se à inexistência na lei em causa de regras para a atribuição de subvenções, como fundos comunitários. A lei apenas fala em eventuais incompatibilidades em casos em que há contratos públicos envolvidos.

Já no segundo caso, o que diz respeito a Pedro Nuno Santos, a questão de Marcelo é relativa à largura que é dada à interpretação do que está na letra da lei das incompatibilidades. Em 2019, o primeiro-ministro pediu um parecer à Procuradoria Geral da República para esclarecer três casos concretos relativos a contratos públicos que envolviam membros do Governo e os seus familiares: o marido da então ministra da Justiça, Eduardo Paz Ferreira, o filho do então secretário de Estado José Neves e o do pai de Pedro Nuno Santos, todos com contratos com o Estado.

Nessa altura, o parecer da PGR esclareceu que há impedimento quando o próprio titular do cargo político tem mais de 10% da empresa que faz um contrato público, devendo demitir-se. Já no caso em que são os familiares dos políticos que detêm participações de mais de 10% em empresas que fazem contratos com o Estado, a PGR detalhou que o que está poder por em causa o princípio constitucional da proporcionalidade. E refere a “redução teleológica” pressupondo que o que está na lei não se aplique às situações em que as empresas de familiares não fazem contratos com a área que o seu familiar tutela.

São estas situações concretas que fazem com o Marcelo venha agora pedir que à Assembleia da República que proceda à revisão da legislação em vigor” e que se possa chegar a um “corpo [legislativos] único e claro que regule, nomeadamente, o exercício dos cargos respetivos processos decisórios, suas relações familiares e outras, assim eliminando as dúvidas interpretativas e as obscuridades que existam”.

Esta segunda-feira o Presidente já tinha dito que ia “dirigir uma mensagem” ao Parlamento a suscitar a questão na expectativa de que os deputados esclarecessem de uma vez por todas eventuais dúvidas.