Há umas semanas, a Microsoft tirou da cartola novidades para o sistema operativo Windows 11. Esta quarta-feira, fez uma nova apresentação, desta vez mais focada em hardware. As apostas na linha Surface são as grandes novidades, com um novo portátil e ainda um Studio atualizado, mas também há novos gadgets para usar em conjunto com o Microsoft Teams. A plataforma colaborativa desenvolvida pela tecnológica de Redmond ganhou força com o teletrabalho e consolidou um lugar na estratégia da empresa.

A Microsoft diz que quis partilhar a sua “visão para a próxima era do PC Windows”, onde o computador e a cloud, outra das coqueluches da empresa liderada por Satya Nadella, se “intersectam e tiram partido da tecnologia de inteligência artificial para desbloquear novas experiências”.

