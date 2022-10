A ministra da Agricultura afirmou esta quarta-feira que deve ser demonstrada “dignidade pelas funções públicas”, garantindo manter confiança na sua equipa, após acusações do Chega ligadas a ajustes diretos a familiares e militantes do PS.

O deputado do Chega Pedro Frazão acusou esta quarta-feira a ministra da Agricultura de fazer ajustes diretos a membros do PS, superiores aos apoios disponibilizados ao setor na região da Serra da Estrela.

Pedro Frazão disse ainda que os secretários de Estado da Agricultura, Rui Martinho, e das Pescas, Teresa Coelho “estão enfermos”, aludindo a casos como o do agricultor Luís Dias e a apoios a familiares da antiga responsável da Docapesca.

Temos que aproveitar estes momentos para demonstrar dignidade pelas funções públicas e estou aqui para demonstrar isso mesmo, com o respeito profissional e pessoal que os senhores secretários de Estado [Rui Martinho e Teresa Coelho] merecem. Têm família e passado que não escondem”, afirmou a ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, em resposta ao deputado.

A ministra garantiu que não existe “intenção de beliscar o que quer que seja” do ponto de vista da política pública, notando que o secretário de Estado da Agricultura foi presidente do IFAP numa altura que não coincidiu com o caso do agricultor Luís Dias, que esteve em greve de fome durante 30 dias, junto à Assembleia da República. O caso do empresário de Idanha-a-Nova remonta a 2017, após a destruição da sua quinta.

Luís Dias referiu ter acionado o apoio do Estado para os danos causados por uma tempestade, avaliados em 140 mil euros, mas diz não ter recebido qualquer valor.

Na mesma audição, o secretário de Estado da Agricultura negou a existência de qualquer incompatibilidade com a sua atual função, reiterando que, quando foi presidente do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), se defrontou com uma decisão que já tinha sido tomada anteriormente.

“Foi recusado um pagamento a Luís Dias, que era suportado numa fatura falsa, que correspondia a trabalhos que nunca foram realizados. O senhor deputado acha que devem ser pagos pedidos nestas circunstâncias. Nós achamos que não”, vincou.

Diploma que cria observatório de preços publicado na quinta-feira

A ministra da Agricultura adiantou que o diploma que cria o observatório de preços, anunciado em maio, será publicado esta quinta-feira.

“Amanhã [quinta-feira] será publicado o despacho conjunto dos ministérios da Agricultura e da Alimentação e da Economia e do Mar para criar o observatório de preços”, avançou Maria do Céu Antunes, em resposta aos deputados, na comissão parlamentar de Agricultura e Pescas. A governante disse que o Gabinete de Planeamento, que coordena este processo, vai disponibilizar os dados relativos à primeira fase deste projeto.

Em maio, a titular da pasta da Agricultura determinou a criação do observatório de preços “Nacional é Sustentável”. Este observatório tem por objetivo avaliar os impactos dos preços ao nível do consumidor, garantindo “maior transparência” em toda a cadeia de valor. Por outro lado, quer monitorizar os custos e preços ao longo de toda a cadeia agroalimentar.

A ministra referiu ainda que, no âmbito da PARCA, será criada uma subcomissão para fazer este acompanhamento.

Nesta audição regimental, a governante foi ainda questionada sobre o Estatuto da Agricultura Familiar, notando que o ministério “continua empenhado” em desenvolver e torná-lo mais atrativo.

“Vamos também continuar a trabalhar com outras áreas porque há medidas que extravasam a nossa atuação, nomeadamente com as áreas do Trabalho e da Segurança Social”, concluiu.

Governo negoceia a abertura de 74 mercados para exportação de 315 produtos

O Governo está a negociar a abertura de 74 mercados para a exportação de 315 produtos, anunciou esta quarta-feira a ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, na Assembleia da República.

Existem, atualmente, mais 74 mercados em negociação para 315 produtos”, avançou Maria do Céu Antunes, em resposta aos deputados, na comissão parlamentar de Agricultura e Pescas.

Segundo os dados esta quarta-feira avançados pela governante, desde o XXI Governo Constitucional, foram abertos 65 mercados para 277 produtos.