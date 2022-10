O papa Francisco apelou esta terça-feira à união na Igreja Católica, ao assinalar o 60.º aniversário do Concílio Vaticano II, lamentando as divisões que as suas reformas modernizadoras geraram, tal como “o diabo pretende semear”.

O sumo pontífice presidiu a uma missa especial para comemorar a abertura do Vaticano II, que trouxe a igreja de 2.000 anos para a era moderna, permitindo missas em vernáculo, em vez de latim, e uma maior ênfase no papel dos fiéis comuns na vida da igreja.

Após 60 anos, o Vaticano II ainda divide muitos fiéis, com os progressistas a considerarem uma rutura com o passado e os conservadores a discordarem com a leitura progressista do “espírito do Vaticano II”.

O último campo de batalha foi a antiga missa em latim pré-Vaticano II, com os tradicionalistas a criticarem a decisão de Francisco de restringir bastante a sua celebração.

Durante a sua homilia, Francisco culpou a tentação de escolher um lado nas batalhas ideológicas, lembrando o “diabo que quer semear o escândalo da divisão”.

Quantas vezes, na esteira do Concílio, os cristãos preferiram escolher lados na Igreja, sem perceber que estavam a partir o coração da sua mãe”, questionou Francisco, acrescentando: “Estar à ‘direita’ ou à ‘esquerda’, ao invés de estar com Jesus? Para se apresentarem como ‘guardiões da verdade’ ou ‘pioneiros da inovação’ em vez de se verem como filhos humildes e agradecidos da Santa Madre Igreja?”

O líder da Igreja Católica implorou para que os fiéis agissem como um, como rebanho de Cristo: “Vamos superar toda a polarização e preservar a nossa comunhão”.

A missa desta terça-feira foi celebrada em homenagem a São João XXIII, que convocou o conselho e presidiu a sessão de abertura, cujos restos mortais extraordinariamente bem preservados estão dentro de um caixão de vidro vista no altar da Basílica de São Pedro.

A cerimónia começou com a leitura do discurso inaugural de João ao Concílio e trechos de alguns dos principais documentos do Vaticano II e terminou com os fiéis a saírem da basílica com velas na mão, lembrando a procissão de velas que iluminou a Praça de São Pedro na noite de 11 de outubro de 1962.

Naquela noite, o “papa bom” veio à janela do Palácio Apostólico e fez seu famoso “discurso ao luar” aos milhares que se reuniram abaixo.

Enquanto os papas pré-Vaticano II geralmente falavam em termos formais, João surpreendeu a multidão com um discurso pastoral improvisado, exortando os fiéis a irem para casa com os seus filhos, a dar-lhes um abraço e a dizer-lhes “esta é a carícia do papa”.

O conselho duraria mais três anos e sobreviveria a João XXIII, que morreu em 1963 de cancro no estômago.

Mas quando acabou, os padres do conselho concordaram com grandes mudanças na vida da igreja.

Além de permitir liturgias no vernáculo, os padres conciliares também encorajaram os esforços para melhorar as relações entre os cristãos e revolucionaram as relações da Igreja com os judeus, inclusive removendo a frase “judeus pérfidos” da liturgia.

Francisco, de 85 anos, é o primeiro papa a ser ordenado depois do Concílio, e suas prioridades são muito inspiradas nele.

Para o historiador do Vaticano II, Alberto Melloni, para Francisco está “acima de tudo a paz e a igreja pobre”.

Melloni também apontou à agência Associated Press (AP) para a insistência de Francisco numa igreja “sinodal” ou descentralizada, com ênfase nos leigos católicos e não nos clérigos.

A visão centrada nos leigos da Igreja é claramente evidente na decisão de Francisco de permitir que leigos, incluindo mulheres, liderem os escritórios do Vaticano e no processo de “sínodo” de dois anos em que fiéis católicos comuns se juntaram a uma consulta global sobre a vida e missão da igreja, acrescentou.

Os conservadores discordam com o processo sinodal de Francisco, com o cardeal alemão Gerhard Meuller a ter afirmado recentemente que as opções equivalem a uma “tomada hostil da Igreja Católica”.