Os partidos estão a reunir-se com Marcelo Rebelo de Sousa no âmbito do Orçamento do Estado, mas há um tema inevitável: as declarações do Presidente da República sobre os casos de abusos sexuais de menores revelados pela Comissão Independente. Se na terça-feira grande parte dos agentes políticos já tinha saído num ataque unânime ao chefe de Estado, as críticas estendem-se e há quem tenha feito questão de não ignorar o tema nas audiências em Belém.

É o caso do Bloco de Esquerda. “Se achássemos que [tinha] valorizado as vítimas, não tínhamos trazido o tema à reunião. O Presidente da República fará o que entender, mas não podíamos deixar de fazer isto”, sublinhou Catarina Martins.

A coordenadora bloquista considera que a Comissão Independente — que na terça-feira revelou a existência de 424 casos de abusos sexuais reportados nos últimos meses — tem feito um “bom trabalho” e que “é preciso agradecer a coragem de cada uma das vítimas”. Mais do que isso, é necessário que os órgãos de soberania tenham uma “posição de apoio às vítimas”. “As vítimas precisam de justiça” e o Bloco de Esquerda espera que “não fiquem impunes nem os crimes nem a ocultação”.

Jerónimo de Sousa, do PCP, admitiu que “a matéria é muito sensível”, realçando que as declarações precisam de “sustentadas e desdramatizadas”. “É preciso fazer a investigação devida, se há denúncias. Devíamos ter essa sensibilidade para tratar de um problema — que é um problema — e assumir as consequências”, realçou. E prosseguiu: “O PCP não costuma dar orientações ao Presidente da República, é uma pergunta que têm de lhe fazer. Mais do que um pedido de desculpas, há que fazer o apuramento e tirar as consequências desses factos.”

Desta forma, o líder comunista preferiu não “classificar” as palavras de Marcelo, mas reiterou que a matéria “merece resposta” e que é preciso ser levado a cabo um “tratamento com profundidade e determinação”.

O PAN não falou com o Presidente da República sobre as declarações que fez sobre os abusos sexuais na Igreja, mas “lamenta profundamente” e espera que Marcelo peça desculpa pela “expressão menos feliz”.

Inês Sousa Real considera que as “vítimas merecem outro tipo de compromisso” e recordou que o abuso sexual de menores é um “crime de uma natureza extremamente grave”. “Em política todos podemos ter expressões menos felizes, devemos reconhecê-las e pedir desculpa”, enalteceu a líder do PAN.

Rui Tavares também não fugiu ao tema, frisando que é preciso “empatia” com as vítimas de abusos na Igreja e que todos os políticos precisam de “muito cuidado” para deixar claro que respeitam e entendem o sofrimento das vítimas — sem querer revelar se o assunto foi mencionado dentro de portas.

Mesmo quem é um bom “comunicador”, como o Presidente, tem de ter “cuidado”, insistiu o deputado do Livre, porque mesmo não duvidando de que Marcelo é “empático”, essa “empatia não passou”, reconheceu ainda. “Pedir desculpa nem sempre é fácil, mas é uma avaliação que caberá a cada um.”