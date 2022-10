A Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação aprovou na manhã desta quarta-feira a chamada do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. O PS rejeitou um pedido idêntico do Chega para aprovar um requerimento próprio.

A audição está prevista já para a próxima semana, antes do arranque do debate orçamental no Parlamento, com o PS a ter aprovado a criação de uma ronda adicional de questões — dentro da audição regular do ministro –, sobre o caso revelado pelo Observador, da detenção de uma parte de uma empresa com o pai que fez contratos com o Estado.

O requerimento assinado pelos deputados Carlos Pereira e Hugo Costa diz que quer que “de forma transparente o caso seja esclarecido”, justificando o formato da audição com a “urgência do esclarecimento, antes do Orçamento do Estado”.

Esta audição foi aprovada poucas horas antes de começar uma reunião da Conferência de Líderes para debater a marcação de um agendamento potestativo do Chega sobre as incompatibilidades no Governo. André Ventura quer chamar o executivo à Assembleia da República para esclarecer os casos de Manuel Pizarro, Ana Abrunho e Pedro Nuno Santos.

Também na manhã desta quarta-feira, o Presidente da República já pediu formalmente ao Parlamento para rever a lei das incompatibilidades, um pedido já rejeitado pelo PSD.

Em atualização