O líder do PSD, Luís Montenegro, voltou esta quarta-feira a apelar ao Governo para duplicar a oferta de alojamento para estudantes, alertando que está a ser criado “um bloqueio” que pode “inviabilizar” que os alunos prossigam os estudos.

“Quero, mais uma vez, renovar o apelo para que o Governo cumpra aquilo que prometeu há quatro anos, que é duplicar a capacidade de alojamento e de oferta por parte do sistema público”, afirmou o presidente social-democrata.

Luís Montenegro falava aos jornalistas no Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia (PACT), depois de passar pela Universidade de Évora, onde se reuniu com a reitora e a associação de estudantes, no âmbito do programa “Sentir Portugal”.

Segundo o líder do PSD, existe “um problema muito grave” relacionado com a falta de alojamento para estudantes e que “é transversal ao país”, mas que “agudiza-se muito em algumas universidades”, de entre as quais a de Évora.

“Há um desinvestimento cuja consequência é haver menos cerca de 70% da oferta necessária para esta região poder acolher os estudantes que procuram vir ao encontro das suas vocações e do esforço que fizeram para entrar nos cursos aos quais se candidataram”, salientou.

O dirigente “laranja” defendeu ainda que o Governo deve trabalhar com autarquias, instituições sociais e investidores privados “a possibilidade de se construírem mais residências para estudantes do ensino superior”.

“Está a criar-se um constrangimento, um bloqueio, que, em muitos casos, vai mesmo inviabilizar que os alunos possam prosseguir as suas vidas académicas”, acrescentou.

Sobre o PACT, Luís Montenegro considerou que o espaço “é um exemplo muito elucidativo daquilo que é possível fazer para contrariar a tendência de despovoamento das regiões do interior” do país.

O parque, destacou, “aposta em inovação, investigação, empreendedorismo e na criação de novos equipamentos” para atrair “talento, empresas e oportunidade de emprego e, com isso tudo, se possa dinamizar a economia nacional”.