O Cais do Sodré, em Lisboa, é um dos dez bairros mais cool do mundo. Quem o diz é a revista Time Out, no inquérito anual que a publicação faz para determinar os locais “da moda” para turistas e habitantes das principais cidades mundiais.

Para a elaboração da lista, a publicação internacional de lifestyle inquiriu mais de 20.000 pessoas de vários pontos do mundo, às quais juntou as opiniões dos seus editores e especialistas. Na edição de 2022, o Cais do Sodré ficou no segundo lugar do ranking, apenas atrás do bairro Colonia Americana, em Guadalajara, no México.

Este é o bairro onde os jovens chefs mais promissores de Lisboa estão a abrir novos restaurantes; onde pequenas empresas estão a ganhar vida; onde bares e discotecas muito apreciadas estão finalmente a erguer-se das cinzas dos últimos anos”, escreveu a publicação.

Lembrando as dificuldades que o turismo mundial passou durante a pandemia, a Time Out destacou a recuperação económica da zona lisboeta, afirmando mesmo que “o Cais do Sodré é mais popular do que nunca”.

Como principais atrações turísticas da zona, a revista fez questão de mencionar espaços como o Quiosque de São Paulo, a loja de roupa minimalista +351, o restaurante Tricky’s, a diversão noturna na “Rua Cor-de-Rosa” e o Time Out Market, no antigo Mercado da Ribeira.

O top 10 dos bairros mais cool para a Time Out é: