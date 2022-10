A judoca portuguesa Rochele Nunes foi eliminada esta quarta-feira ao segundo combate em +78 kg, nos oitavos de final nos Mundiais em Tashkent, ao perder com a francesa Julia Tolofua, por ippon.

Rochele Nunes, judoca de origem brasileira e que marcava presença nos seus sextos Mundiais, o terceiro por Portugal, desde que se naturalizou em 2019, não conseguiu anular o favoritismo de Tolofua, quarta do ‘ranking’ mundial.

A judoca do Benfica (16.ª) começou a competição a vencer a checa Marketa Paulusova (78.ª), com um ‘waza-ari’ seguido de uma imobilização (‘osaekomi’), mas diante de Tolofua, a quem tinha vencido uma vez e perdido duas, perdeu da mesma maneira.

Na Humo Arena, Nunes chegou a estar na frente, com um ‘waza-ari’ a meio do combate, mas Tolofua, obrigada a atacar, anulou a vantagem e na sequência do movimento imobilizou a judoca lusa.