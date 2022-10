As universidades privadas portuguesas vão promover o intercâmbio de alunos, professores e investigadores entre Portugal e a América Latina no âmbito de um novo acordo de cooperação, anunciou esta quarta-feira a associação que representa as instituições portuguesas.

O acordo, assinado na quinta-feira entre a Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP) e a Rede de Associação Latino-Americana e Caribe de Universidades Privadas, vai permitir, por exemplo, que os alunos portugueses façam parte do curso numa universidade daqueles países e vice-versa.

Além dos alunos, o acordo prevê a mobilidade de professores e investigadores, que vão poder trabalhar durante determinados períodos nas instituições de outros países, e a atribuição de diplomas conjuntos e diplomas duplos, refere um comunicado da APESP.

“O futuro das instituições universitárias e politécnicas portuguesas passará por participarem ativamente em processos de fortalecimento das relações de cooperação internacional, neste caso entre universidades nacionais e da América Latina”, defende o presidente da APESP, António Almeida-Dias, citado no comunicado.