O Presidente dos Estados Unidos criou, na quarta-feira, o primeiro monumento nacional do seu mandato no Colorado, onde o resultado nas eleições intercalares de novembro pode ser fundamental para determinar o controlo do Senado.

Joe Biden anunciou a criação do monumento nacional Camp Hale-Continental Divide, o que significa declarar cerca de 20 mil hectares de montanhas como uma área protegida onde não podem ter lugar atividades que alterem substancialmente o ambiente, tais como mineração ou construção, de acordo com uma declaração presidencial.

O último monumento nacional a ser declarado foi a casa de Medgar e Myrlie Evers, dois ativistas dos direitos afro-americanos, no Mississipi, em 2019 pelo ex-Presidente Donald Trump.

Esta declaração de Biden chega menos de um mês antes das eleições intercalares, nas quais toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado vão ser renovados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ambas as câmaras estão atualmente nas mãos dos Democratas, mas ambas podem cair nas mãos dos Republicanos, se os eleitores decidirem punir o partido no poder.

O Colorado, considerado um swing-state por não ter uma tradição forte de voto no partido Democrata ou no Republicano, vai desempenhar um papel fundamental nas eleições, uma vez que o atual representante do estado no Senado, o democrata Michael Bennet, enfrenta um adversário Republicano mais forte do que o esperado.