O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, pediu esta quinta-feira em Pernambuco, estado onde nasceu o seu adversário Lula da Silva, a quem “votou no partido das trevas a mudar o seu voto“.

“Conversem com aqueles que votaram no partido das trevas a mudar o seu voto”, apelou Bolsonaro a uma pequena multidão na cidade do Recife, naquela que foi a primeira vez que se deslocou a uma região do Nordeste do país, depois da primeira volta das eleições presidenciais de 2 de outubro.

A região do Nordeste do país, tradicionalmente aliada ao Partido dos Trabalhadores (PT), deu a Luiz Inácio Lula da Silva uma vantagem de mais de 9,7 milhões de votos em relação a Jair Bolsonaro.

Lula da Silva garantiu 66,7% dos votos contra 27% de Jair Bolsonaro, em todo o Nordeste, tendo sido alvo de ataques, numa primeira fase, por parte de apoiantes de Bolsonaro, num comportamento que a campanha do antigo presidente considerou ser xenofóbico e preconceituoso e até Lula da Silva atacou Bolsonaro por associar o analfabetismo com o voto para as forças de esquerda.

Agora, numa operação de charme aos nordestinos, Jair Bolsonaro lembrou à população do Recife que tanto a sua mulher, como uma das suas filhas, têm sangue desta região, numa indireta “aqueles que falam” que não gosta “do nordestino”.

No seu discurso na cidade onde Lula da Silva fará ações de campanha na sexta-feira, o atual Presidente relembrou a importância do programa Auxílio Brasil, que dá 117 euros por mês às pessoas mais carenciadas, e a queda dos preços dos combustíveis. “O Brasil está voando“, garantiu.

“De um lado está o Presidente que quer ter um livre mercado, do outro, um que é pelo Estado forte e corrupto”, afirmou, referindo-se ao seu adversário do PT.

Entusiasmado com os gritos dos seus apoiantes, “Lula ladrão, seu lugar é na prisão“, Jair Bolsonaro disse que se apenas os presos votassem Lula já estaria eleito.

“Vocês viram nas urnas como foi o voto do ladrão, se dependesse apenas do voto dos presos no Brasil ele teria ganho disparado no primeiro turno”, frisou.

“Ele vai voltar para a prisão sim. Lugar de ladrão é na cadeia”, afirmou, para regalo dos seus apoiantes que começaram a entoar o típico cântico de “mito, mito”.

Os temas conservadores, como o direito à vida contra o aborto, a liberdade do uso de armas, a não legalização das drogas e o ataque à chamada “ideologia de género“, voltaram a ser tema neste ato de campanha. “O lado de cá é contra a ideologia de género”, disse.

“Uma filha de 7 anos de idade não pode entrar no banheiro encontrando um marmanjo no mesmo banheiro”, afirmou, garantindo que só ele será capaz de defender “a família brasileira”.

Luiz Inácio Lula da Silva venceu a primeira volta das eleições com 48,4% dos votos e Jair Bolsonaro recebeu 43,2%, pelo que os dois candidatos terão de se enfrentar numa segunda volta marcada para 30 de outubro.

Uma sondagem divulgada hoje pelo instituto Ipec – Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, indica que Lula da Silva tem 51% das intenções de voto e que Jair Bolsonaro tem 42%.