O cancro da mama é uma das doenças oncológicas que mais mulheres afeta em todo o mundo. Em Portugal, é também uma das mais frequentes e para enfrentar este problema é necessária resistência para lidar com as mudanças físicas e mentais. A doença atinge uma parte do corpo ligada à representação social da feminilidade e maternidade. O sintoma mais comum é o aparecimento de um nódulo, mas existem outros como edema, retração da pele (ruga), sangramento pelo mamilo ou alteração da aréola. O diagnóstico pode ser realizado através de exames como ultrassonografia, mamografia e biópsia, mas o autoexame também pode ajudar a encontrar algum sinal.

“Tinha 42 anos quando descobri”, conta-nos Madalena da Câmara Pereira. E continua: “Senti um nódulo e nunca me passou pela cabeça que pudesse ser cancro, pois felizmente nunca o tinha vivido de perto. Ignorei, deixei passar o Verão porque achava que ia passar e provavelmente não era nada. Sempre fui saudável, fazia exercício e desporto com frequência, como de forma normal e sem excessos nem dietas de modas, tudo de forma equilibrada. Nunca pensamos que nos pode acontecer, mas não calha só aos outros! Chorei no primeiro dia que soube, e quando recebi a biópsia, mas depois do plano apresentado e desse compasso de espera, ergui os braços e enchi-me de forças para lutar até ao fim”.

Nunca pensamos que nos pode acontecer, mas não calha só aos outros! Chorei no primeiro dia que soube, e quando recebi a biópsia, mas depois do plano apresentado e desse compasso de espera, ergui os braços e enchi-me de forças para lutar até ao fim”, Madalena da Câmara Pereira

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O diagnóstico precoce e agir de imediato é uma das melhores armas contra o cancro da mama e muito importante para o sucesso do tratamento. Existem várias alternativas para tratar esta doença como a radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e cirurgia. Para sensibilizar para a prevenção, diagnóstico e apoiar a investigação nesta área foi lançado nos EUA um movimento conhecido por Outubro Rosa (Pink October) nos anos 90 do século XX. Tudo começou com a “Corrida pela cura” em Nova Iorque que se espalhou por outras cidades norte-americanas. Uma das ideias emblemáticas ligada à iniciativa era a oferta um laço rosa a cada participante que, ainda hoje, é o símbolo da luta contra o cancro da mama. Com o tempo, esta ação tornou-se global e atualmente é assinalada em vários países do mundo, incluindo Portugal. A mobilização visa também chamar a atenção para a necessidade de valorizar a saúde, além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade.

Madalena da Câmara Pereira conta ainda como foi receber o diagnóstico e a necessidade de sensibilizar para todo o processo de tratamentos. “É assustador receber o diagnóstico e ouvir a palavra cancro. É muito importante estar envolvida nesta sensibilização para desmistificar a palavra e todo o processo de tratamentos. Como? Sendo eu mais um exemplo vivo que passou pelo pacote completo de quimioterapia, cirurgia com mastectomia e de seguida para finalizar, a radioterapia. É possível ultrapassar e, não sendo um processo fácil, consegue-se fazer com sentido de entrega, rodeadas de força e amizade, muito pensamento positivo para lutar com todas as forças como o instinto de sobrevivência nos manda. Iniciativas como o Outubro Rosa servem para abrir os olhos a todas as mulheres, no sentido de estarem atentas aos sinais, a não terem medo, a irem em frente e acreditarem que é possível a cura”, afirma.

Durante este mês, diversas instituições associam-se à luta contra o cancro da mama e abordam o tema para encorajar mulheres a efetuar os seus exames e a prevenir uma doença, que nas fases iniciais, é assintomática. O AXN White vai vestir-se também de rosa para inspirar a mudança e mobilizar a sociedade na luta contra o cancro continuando a contar histórias de superação como tem feito nos últimos Outubros Rosa. Em 2022, o canal de televisão quer chegar a mais pessoas, com uma mensagem ainda mais forte e tangível, de forma a sensibilizar as famílias portuguesas, inspirando-se no ícone Luva de Boxe Rosa como metáfora para o combate ao cancro da mama.

Iniciativas como o Outubro Rosa servem para abrir os olhos a todas as mulheres, no sentido de estarem atentas aos sinais, a não terem medo, a irem em frente e acreditarem que é possível a cura”, Madalena da Câmara Pereira

As Family Talks, uma iniciativa de comunicação do AXN White que, ao longo do ano, tem abordado temas estruturantes da atualidade com o objetivo de sensibilizar e gerar diálogos na sociedade, vai ser agora dedicada ao cancro da mama para lembrar que não só o doente é afetado, mas também toda a família que o rodeia. Sob o mote “Luta Rosa, Pensa Rosa” vai ser ouvida a voz de lutadoras que conseguiram vencer o cancro, dando a conhecer como foi o diagnóstico da doença, os tratamentos e quem as motivou a nunca deixarem de lutar.

Para Madalena da Câmara Pereira, o mais difícil foi contar ao marido, às filhas, aos pais e aos irmãos. “É deixá-los sem chão, com o sentido de impotência que os envolve no sentido que, nada depende deles, apenas o amor e o facto de estarem presentes para o bem e para o mal”. A empresária conta ainda: “o dia a dia, todos fazemos planos sejam a curto, médio ou longo prazo. Neste momento eu não os posso fazer, nem prometer nada as minhas filhas. Vivo o dia a dia com a maior normalidade dentro de todo o cenário que me tem acompanhado desde 2019. Acredito que irei ficar boa e todos os dias escrevo pequenos objetivos que gostaria de cumprir quando isso acontecer. Conseguir aceitar a doença é muito importante, pois somos obrigados a fazer uma grande pausa na nossa vida e quando a aceitamos, vivemos de forma mais leve, o que não só facilita a quem o está a viver na primeira pessoa, como a quem acompanha de perto”.

O mais difícil foi o contar ao meu marido, filhas, pais e irmãos. É deixá-los sem chão, com o sentimento de impotência que os envolve no sentido que, nada depende deles, apenas o amor e o facto de estarem presentes para o bem e para o mal”, Madalena da Câmara Pereira

Numa parceria com o AXN White, Madalena da Câmara Pereira, que depois da batalha ganha ao cancro da mama, está neste momento a lutar contra uma leucemia, associou à iniciativa a sua marca Simplify, que vende carteiras de cintura desenhadas para mulheres práticas, criando uma bolsa solidária com o mesmo nome, em que as vendas vão destinar-se à Associação Amigas do Peito. É também para esta instituição que vão reverter os bilhetes e donativos do combate solidário, uma gala agendada para 22 de outubro, na Academia Kolmachine, que irá contar com atletas femininas. A escolha “Never give up” (Nunca desista) pode ler-se no site e é esta a filosofia do fundador Pedro Kol.

Quando começou no kickboxing o atleta era de estrutura pequena, com pouca flexibilidade, mas o seu sucesso no ringue, tornou-o campeão mundial, tricampeão europeu e pentacampeão nacional. Para contribuir para a sensibilização contra o cancro da mama irá convidar algumas atletas e parceiros para se associarem ao projeto, fazendo parte do cartaz da iniciativa. Para participar neste evento basta dirigir-se à academia situada em Lisboa ou contactar pelo email infokolmachine@gmail.com para comprar o bilhete ou simplesmente fazer uma doação. Junte-se às nossas atletas nesta “Luta”.

Prevenir, combater e resistir. Não só em outubro, mas durante todo o ano. Estas são palavras-chave para lutar contra o cancro da mama, uma doença que começa de forma silenciosa e que quanto mais cedo for descoberta melhor.