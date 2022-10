O comité da Câmara dos Representantes que investiga o ataque ao Capitólio decidiu esta quinta-feira intimar Trump a depor sobre o eventos que aconteceram a 6 de janeiro de 2021. O comité considerou que é “obrigatório” que o ex-presidente dos EUA responda pelas suas ações. A votação a favor da emissão de uma intimação para que Trump forneça documentos e testemunhe sobre juramento foi unânime (9 a 0).

Donald Trump “deve ser responsabilizado. Ele tem de responder pelas suas ações. Ele tem de responder por aqueles polícias que colocam as suas vidas e corpos em risco para defender a nossa democracia”, afirmou Bennie Thompson, o presidente do painel democrata, citado pela Reuters.

A decisão de intimar Trump foi unânime, mas, ainda assim, o comité composto por sete legisladores democratas e dois republicanos passou mais de duas horas a apresentar documentos e depoimentos gravados para mostrar que:

O antigo Presidente dos EUA planeou com antecedência desmentir a sua derrota nas eleições de 2020. Trump falhou em demover os seus milhares de apoiantes que invadiram o Capitólio. O ex-presidente manteve as alegações falsas de que as eleições lhe tinham sido roubadas, mesmo quando conselheiros próximos lhe disseram que tinha perdido para Joe Biden.

De acordo com a Reuters, a legislação federal norte-americana estabelece que o não cumprimento de uma intimação do Congresso para depor ou fornecer documentos é punível com pena de prisão de um a 12 meses.

Se a intimição for ignorada por Trump, a Câmara dos Representantes deve votar se quer ou não enviar o caso para o Departamento da Justiça. É este departamento que tem autoridade para decidir se fará ou não acusações formais.