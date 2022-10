Esta sexta-feira o Contra-Corrente vai ter um formato especial: vai ser feito ao vivo a partir do Mercado Santana, no centro de Leiria, para assinalar os cinco anos do grande incêndio que destruiu 86% do Pinhal de Leiria, no dia 15 de Outubro de 2017. Este debate resulta de uma parceria entre a Rádio Observador e a ADLEI (Associação para o Desenvolvimento de Leiria), uma organização que tem procurado suscitar o debate dos temas mais relevantes para a região, desde que foi fundada em 1989.

O que tem sido feito para reflorestar o pinhal? Como tem funcionado a plantação, mas também a gestão e manutenção do património ambiental? E o que fazer para tentar evitar que um incêndio volte a ser tão devastador para uma mata nacional?

José Manuel Fernandes, Helena Matos, Carla Jorge de Carvalho e João Miguel Santos estarão a partir das 10h15 (e até às 12h) no Mercado Santana, no centro da cidade. Entre os convidados estarão Álvaro Beleza, presidente da SEDES, e Jorge Marrão, presidente do Movimento Europa e Liberdade, além de investigadores, responsáveis locais e autarcas da região.

Os ouvintes que estejam por Leiria serão naturalmente bem-vindos, para assistir e participar ao vivo na emissão no Mercado Santana. Quem preferir entrar por telefone só precisa de se inscrever ligando para o 910024185.

A Rádio Observador, lançada em Junho de 2019, pode ser ouvida em fm na Grande Lisboa, em 93.7 ou 98.7; no Grande Porto e Braga em 98.4; no distrito de Aveiro em 88.1; e em todo o mundo acedendo à nossa emissão online.