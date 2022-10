O Presidente norte-coreano, Kim Jong-un, supervisionou na quarta-feira, o disparo de mais dois mísseis de longo alcance que voaram distâncias de cerca de 2 mil quilómetros, com precisão. Kim Jong-un diz-se “muito satisfeito” e fala em aviso aos “inimigos”, segundo a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA, citada pela Reuters.

O teste foi realizado com objetivo de “aumentar a eficiência e poder de combate” dos mísseis do Exército Popular da Coreia na “operação de armas nucleares táticas”, segundo as mesmas fontes. O país liderado por Kim Jong-un garante que os mísseis são capazes de transportar armas nucleares táticas.

Frisando que o teste foi mais um aviso aos “inimigos”, Kim Jong-un defende que o país deve “continuar a expandir a capacidade operacional das forças armadas nucleares de forma a impedir qualquer crise militar e guerra a qualquer momento”.

Os dois mísseis testados esta quarta-feira demoraram 10,234 segundos a atingir com precisão “um alvo a dois mil quilómetros” de distância, segundo a agência de notícias norte-coreana, mas não há ainda informação sobre se foram detetados pelas autoridades da Coreia do Sul, Japão ou Estados Unidos, os países que fazem habitualmente a monitorização das atividades militares da Coreia do Norte.