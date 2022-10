Taiwan reabriu esta quinta-feira por completo as fronteiras, fechadas desde 2020 devido à pandemia de Covid-19, sem impor uma quarentena obrigatória aos visitantes.

A chegada de pessoas vindas do estrangeiro fica para já limitada de momento a 150 mil por semana e os viajantes terão de monitorizar o estado de saúde durante a primeira semana, informou a agência noticiosa oficial de Taiwan, CNA.

O Aeroporto Internacional de Taoyuan, a principal porta de entrada para a ilha, confirmou que está pronto para começar a receber passageiros estrangeiros, enquanto muitos taiwaneses que vivem na China se queixaram das dificuldades em encontrar bilhetes de avião para a ilha devido aos poucos voos disponíveis.

Antes do início da crise sanitária, o aeroporto de Taiwan registou um recorde de 48,6 milhões de passageiros em 2019, um número que desceu para 7,4 milhões no ano seguinte e para 900 mil em 2021, de acordo com estatísticas da Administração da Aeronáutica Civil da ilha.