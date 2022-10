Foi detida uma mulher por suspeita de envolvimento no tiroteio do Almada Fórum, que ocorreu a 10 de setembro, anunciou na manhã desta quinta-feira, 13 de outubro, a Polícia Judiciária. Com 31 anos, é suspeita de três crimes, em coatuoria: de homicídio na forma tentada, de ofensa à integridade física e de detenção de arma proibida.

“A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, em cumprimento de Mandado de Detenção emitido pela autoridade judiciaria competente, identificou, localizou e deteve, fora de flagrante delito, uma mulher de 31 anos de idade, por sobre ela recaírem fortes indícios da prática, em coautoria, de um crime de homicídio, na forma tentada, um crime de ofensa à integridade física e um crime de detenção de arma proibida”, avançou, em comunicado, a PJ.

A suspeita será agora presente a interrogatório judicial, “para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.” De acordo com o mesmo comunicado, no tiroteio, que provou ferimentos a uma criança de cinco anos, a mulher terá entregue ao marido — atualmente em prisão preventiva — “uma arma de fogo que transportava na mala”, depois de os dois entrarem em conflito com outro casal.

“A determinado momento, a ora detida, entregou ao seu marido, uma arma de fogo que transportava na mala, seguindo ambos, atrás do casal com o qual tinham desavenças antigas”, pode ler-se. “Após se encontrarem, o marido da ora detida efetuou disparos de arma de fogo na direção do casal, vindo a provocar ferimentos, numa criança que se encontrava naquela superfície comercial.”

A vítima foi uma menina de cinco anos, que sofreu ferimentos ligeiros no joelho. O centro comercial foi evacuado após os disparos, pelas 22h, e uma equipa dos bombeiros da Trafaria foi chamada ao local. Os bombeiros transportaram a menina de cinco anos, que será a única vítima, para o Hospital Garcia de Orta.