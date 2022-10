— “Vossa Majestade, que bom vê-lo novamente.”

— “Está cá outra vez?”

— “Bem, é um prazer.”

— “Ó, céus… enfim.”

Foram estas as primeiras palavras trocadas entre a primeira-ministra britânica, Liz Truss, e o Rei Carlos III no Palácio de Buckingham, naquela que era a primeira audiência semanal entre os dois. O momento (algo constrangedor) rapidamente ficou viral e foi amplamente partilhado nas redes sociais.

A scene straight from the Office. Truss: “Your Majesty… Lovely to see you again.” King: “Back again. Dear oh dear. Anyway…” Political awkwardness and unintentional comedy at its finest. pic.twitter.com/o5G7Tsz3IA — Dr. Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) October 12, 2022

Nas imagens é possível ver Liz Truss a fazer uma reverência e a cumprimentar o Rei, enquanto os dois dão um aperto de mão. Carlos III aparece sorridente no vídeo, até que murmura “dear, oh dear… anymay” (“Ó, céus… enfim”, em tradução livre).

No Twitter, Jennifer Cassidy, professora de diplomacia na Universidade de Oxford, descreveu o momento como uma “cena diretamente de The Office [série]”. “Constrangimento político e comédia involuntária no seu melhor”, acrescentou.

Por sua vez, o Politico dá conta de que o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, James Cleverly, foi questionado sobre os comentários do monarca na rádio LBC e acusou o jornalista e apresentador Nick Ferrari de caracterizar os comentários do Rei como uma “declaração política”.

Eu vejo isto muito mais como uma declaração empática”, disse James Cleverly, acrescentando que Carlos III reconhece que o Reino Unido está a lidar com “um inverno muito difícil” que tem pela frente.

De acordo com o The Guardian, os primeiros-ministros britânicos falavam afetuosamente das suas reuniões semanais com a Rainha Isabel II. O mesmo jornal escreve que Liz Truss poderá abordar a audiência da próxima semana com Carlos III com mais apreensão.

A primeira-ministra britânica, que assumiu o cargo apenas dois dias antes da morte de Isabel II, não tem vivido dias fáceis. O “mini-orçamento”, anunciado em 23 de setembro, que incluía um pacote para congelar os preços da energias e outras reduções de impostos colocou o Reino Unido sob pressão nos mercados financeiros nas últimas semanas.

O encontro entre Liz Truss e o Rei Carlos III também acontece depois de ser tornado público que o monarca não iria participar na cimeira internacional sobre alterações climáticas (COP27) no Egito. Na altura, a imprensa britânica assinalou que a decisão surgiu após a oposição da primeira-ministra britânica.