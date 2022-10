O FC Porto, no reduto dos estónios do Pärnu Basket, e o Sporting, na receção aos polacos do Anwil Wloclawek, entraram esta quarta-feira com derrotas claras na primeira jornada da fase de grupos da Taça Europa de basquetebol.

Em estreia na quarta competição da hierarquia europeia, os “dragões”, derrotados por 12 pontos (83-95), e os ‘leões’, batidos por 24 (89-113), hipotecaram muitas das suas ambições com entradas desastrosas, em jogos que nunca lideraram.

Em Pärnu, na Estónia, os locais arrancaram com um parcial de 7-0, depois ‘transformado’ em 20-1, para fecharam o primeiro quarto com 15 pontos à maior (28-13).

No segundo parcial, o FC Porto reagiu e, com um parcial de 10-0 pelo meio, logrou colocar-se a seis pontos (38-32 e 45-39), para fechar a primeira metade a perder por 10 (49-39).

Ao longo de toda a segunda metade, os ‘azuis e brancos‘ foram-se mantendo na ‘corrida’, mas nunca conseguiram reduzir para menos de seis pontos, perante um Parnü letal nos ‘triplos’ (16 em 29 – 55,2%) e nos lances livres (15 em 17 — 88,2%).

Robert Valge, com 25 pontos, incluindo cinco ‘triplos’ (em sete tentados), e Troy Barnies, com 11 pontos, oito ressaltos e seis assistências, lideraram os locais, enquanto Teyvon Myers foi o melhor dos ‘dragões’, com 23 pontos e seis assistências.

Se o FC Porto teve um início de jogo para esquecer na Estónia, o Sporting, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, também fez um primeiro quarto desastrado, sobretudo defensivamente, ao sofrer 42 pontos, ficando desde logo a perder por 19.

Os ‘leões’ nunca tiveram, depois, capacidade para ‘regressar’ ao encontro, que os polacos controlaram completamente, vencendo, ainda que ‘tangencialmente’, todos os restantes quartos (22-21 no segundo, 20-17 no terceiro e 29-28 no quarto).

A formação polaca assentou o seu triunfo em magníficos 65,5% nos ‘triplos’, ao acertar 21 dos 32 tentados, face aos 36,1% dos ‘leões’ — 13 em 36.

O Anwil Wloclawek teve seis jogadores a marcar na casa das dezenas, merecendo destaque os 24 pontos de Michal Nowakowski e os 19 de Josh Bostic, ambos com cinco ‘triplos’ concretizados, em apenas seis lançados. Phillipe Green também marcou 19.

Na formação de Pedro Nuno, o melhor foi Travante Williams, autor de 21 pontos, cinco ressaltos, cinco assistências, embora também seis ‘turnovers’ e apenas 47,4% nos ‘tiros’ de campo (nove em 19), incluindo 33,3% nos ‘triplos’ (três em nove).

A Taça Europa prossegue na próxima semana, com o FC Porto a receber os suíços do Friburgo, na terça-feira, e o Sporting a visitar, na quarta-feira, os húngaros do Egis Kormend, hoje derrotados por 77-62 no reduto dos finlandeses do Karhu Basket.