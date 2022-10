O Governo aprovou esta quinta-feira um decreto-lei que cria a “medalha do apoio militar a emergências civis“, com o objetivo de “valorizar a participação de militares, militarizados e civis das Forças Armadas” ou outros cidadãos em operações desse tipo.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, esta medalha “visa assinalar e valorizar a participação de militares, militarizados e civis das Forças Armadas, bem como de outros cidadãos nacionais ou estrangeiros, em operações de apoio militar a emergências civis que, pela sua relevância, sejam dignas de reconhecimento para as Forças Armadas“.

Foi também aprovada a deliberação que propõe ao Presidente da República a nomeação do capitão-de-mar-e-guerra da classe de marinha Nuno Filipe Cortes Lopes para o cargo de comandante da força naval atribuída à Operação Atalanta, da União Europeia.

Segundo o “site” oficial do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) a “EU European Union Naval Force – EUNAVFOR (Operation ATALANTA)” tem como objetivo “proteger o tráfego marítimo que atravessa o Golfo de Áden e a Bacia da Somália, prevenindo e detendo atos de pirataria”.