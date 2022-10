A GreenVolt — Energias Renováveis — anunciou esta quinta-feira ter iniciado a fase de construção de dois projetos na Polónia com uma capacidade total de 59 MW (Megawatts), distribuída entre eólica, solar e storage, prevendo alienar ambos os ativos em 2023.

Em ambos os casos, é intenção da GreenVolt alienar os ativos ainda antes da fase de COD [Commercial Operational Date], dando resposta à procura existente no mercado, mas também no cumprimento do plano estratégico apresentado aos investidores”, avança a empresa em comunicado.

O primeiro projeto, denominado ‘Sompolno’, está localizado em Sompolno (no centro-oeste da Polónia) e terá uma capacidade instalada de 26 MW em eólica, 10 MW em solar e 3 MW em storage, sendo a COD estimada para o primeiro semestre de 2024.

O segundo projeto — o ‘Opalenica’ — está localizado perto da cidade de Opalenica, também no centro-oeste da Polónia, e consiste em três parques solares com uma capacidade de 20 MW.

“Considerando o início da fase de construção, é esperado que a COD seja alcançada no terceiro trimestre de 2023”, refere a empresa de energias renováveis.

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da Greenvolt afirma que a decisão de construir estes dois projetos na Polónia “está inteiramente alinhada com a estratégia de aproveitar oportunisticamente a procura mais elevada de ativos prontos a operar”.

João Manso Neto destaca ainda que a iniciativa confirma “a capacidade da equipa para desenvolver projetos até à fase de construção e de gerar valor através da estratégia de rotação de ativos”.

No âmbito desta estratégia de gerar valor através da rotação de ativos, a primeira alienação desde a entrada da Greenvolt em bolsa ocorreu durante o terceiro trimestre deste ano, quando a empresa celebrou, através da Augusta Energy (uma joint venture entre a sua subsidiária V-Ridium Power Group e a KGAL), um acordo de venda à Iberdrola, por 155 milhões de euros, de um portfólio de ativos em construção na Polónia.

A par da produção de energia a partir de biomassa, a partir de resíduos florestais e resíduos lenhosos urbanos, em Portugal e no Reino Unido, a GreenVolt é promotora de projetos eólicos e solares fotovoltaicos, atuando em vários mercados europeus e no mercado americano, com um ‘pipeline’ de 6,7 GW (Gigawatts), dos quais 2,9 GW “em estado avançado de desenvolvimento até ao final de 2023”.

No segmento estratégico da geração descentralizada de energia renovável, a GreenVolt atua nos mercados português e espanhol, tanto no segmento empresarial como no residencial.