A Câmara de Barcelos lançou concurso público, por 117.475 euros, para as iluminações de Natal e vai “cumprir integralmente” as orientações do Governo para a poupança de energia naquela quadra, disse esta quinta-feira o vereador responsável pela contratação pública.

Em declarações à Lusa, Domingos Pereira explicou que aquele é o “montante máximo” que a câmara se propõe investir, sendo agora necessário esperar pelas propostas para se conhecer o valor da adjudicação.

“Este ano, por todas as razões que se conhecem, o serviço vai ser bem mais caro“, referiu.

Em 2021, a Câmara de Barcelos pagou 73 mil euros pelas iluminações de Natal, que foi instalada em cerca de 50 ruas, praças e outros espaços da cidade.

Segundo Domingos Pereira, este ano o número de ruas iluminadas vai aumentar.

No entanto, sublinhou, a Câmara de Barcelos vai “cumprir integralmente” as orientações do Governo para a poupança de energia.

O plano de poupança de energia 2022-2023, publicado em setembro numa resolução do Conselho de Ministros, preconiza a implementação de várias medidas, entre as quais a limitação da iluminação decorativa no Natal para o período entre as 18h00 e as 24h00.

Uma limitação para vigorar de 6 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023.