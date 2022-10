O ministro da Educação, João Costa, manifestou esta quinta-feira solidariedade à professora agredida na terça-feira na Figueira da Foz, à porta do Centro Escolar de Vila Verde, e que teve de receber tratamento hospitalar.

Em comunicado, o governante considerou que “todos os atos de violência são injustificáveis e inaceitáveis”.

“A agressão a um professor constitui um ataque aos que mais contribuem para o desenvolvimento humano”, salientou João Costa, frisando que “todos os cidadãos, todas as famílias e comunidades, devem dar o exemplo de respeito pelos professores, reconhecendo-lhes o seu papel inestimável e a sua autoridade”.

A professora, com cerca de 40 anos, foi agredida na terça-feira à tarde por um grupo de pessoas, maioritariamente mulheres, no Centro Escolar de Vila Verde, que integra o Agrupamento de Escolas Figueira Mar.

De acordo com vários órgãos de comunicação social, nomeadamente de Coimbra, a docente foi agredida com murros e pontapés à porta do estabelecimento de ensino, tendo ainda sido arrastada pelos cabelos.

A vítima foi transportada para Hospital Distrital da Figueira da Foz, onde permaneceu até quarta-feira.

A agressão estará relacionada com uma altercação entre alunos ocorrida na segunda-feira, que terá sido travada pela docente.

Ainda na quarta-feira, o município da Figueira da Foz repudiou a agressão, com o presidente Pedro Santana Lopes, que se deslocou àquela escola, a salientar que a autarquia está atenta à situação e em contacto com as forças de segurança, já que “os pais dos alunos estão preocupados“.

A Câmara anunciou que está em articulação com a Direção-Geral do Estabelecimentos Escolares e a PSP para a adoção das medidas convenientes em situações desta natureza.