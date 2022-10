Um colete a voar para o chão, um like nas redes sociais posteriormente apagado, uma novela que continua a crescer agora com capítulos mais propícios a divórcio do que a felicidade no casamento. “Estamos muito tranquilos. É um magnífico jogador e realmente ainda tem que demonstrar o que é mas com o tempo vai demonstrar. Não receamos nada, é jogador do Atl. Madrid, um jogador magnífico e com um contrato longo. Estamos encantados com ele e há que ter em conta que há gente que se adapta imediatamente e outros que demoram mais. Mas creio que triunfará aqui com a muita qualidade e categoria que tem”, tinha referido Enrique Cerezo, presidente dos colchoneros, antes do jogo com o Club Brugge. Mas será assim?

A conferência de imprensa de Diego Simeone depois da vitória do Atl. Madrid frente ao Girona já tinha destapado em parte o atual momento de João Félix no Wanda Metropolitano. “O Ángel Correa aproveitou a oportunidade. Isto é o futebol, o pertencer a uma equipa. Se estás chateado, quando tens aquela oportunidade, tens de mostrar porque reclamas jogar”, atirou depois dos dois golos decisivos do argentino numa partida em que o português entrou apenas no último quarto de hora sem um papel de relevo no jogo. Agora, na receção ao Club Brugge onde os colchoneros tinham de ganhar, o número 7 ainda saiu para a zona de aquecimento, viu que Axel Witsel seria a última opção e atirou o colete ao chão na zona do banco.

“Falo de futebol. Entendi que deveria terminar com o [Matheus] Cunha na esquerda e via que eles continuavam a sair com força porque estávamos com a ansiedade para querer atacar. Entendi que o Griezmann estava a começar a ficar cansado. Para atacar estava bem mas para defender não. Então optei por meter o Axel [Witsel] para equilibrar a equipa, não perder o jogo e ficar de fora da Champions. Foi com base nisso que tomei a minha decisão”, explicou Simeone após o nulo frente aos belgas que fez com que a equipa descesse à terceira posição do grupo, atrás do FC Porto e do já apurado Club Brugge.

