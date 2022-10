Portugal continua a acompanhar a situação dos compatriotas afetados pelo mau-tempo na Venezuela, em particular em Tejerías, estado de Arágua (70 quilómetros a sudoeste de Caracas) onde 43 pessoas faleceram (incluindo dois portugueses) devido às fortes chuvas registadas no sábado.

“Iremos continuar e iremos, com certeza, também comunicar quando houver necessidade que tal aconteça”, disse o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

Paulo Cafôfo falava à Agência Lusa, em Carrizal, à margem da inauguração, esta quarta-feira, do Consulado Honorário de Portugal em Los Teques, estado de Miranda, onde destacou o trabalho do cônsul honorário de Portugal em Maracay (estado de Arágua) no acompanhamento à comunidade de Tejerías.

(Ele) Tem sido inexcedível no apoio que tem dado e é este trabalho de, não só com os serviços consulares e diplomáticos no terreno, de proximidade, de perto de quem foi afetado, mas também através das autoridades venezuelanas”, disse Paulo Cafôfo.

O SEC explicou que “temos estado em contacto, também permanente, no sentido de, neste trabalho que está a operação de resgate, averiguar e avaliar os danos, mas também as pessoas desaparecidas ou falecidas”.

Por outro lado, explicou que a sua presença na Venezuela, no âmbito da visita que começou terça-feira e se prolonga até 18 de outubro, “estava programada para ser num ambiente de festa”, mas “acaba também por ser marcada por este momento de consternação e de luto pelo qual estamos a passar”.

Paulo Cafôfo enviou um abraço solidários também aos venezuelanos afetados pelo mau tempo, “em especial aos familiares das vítimas que já pereceram”.

“Nós temos, como sabem, uma portuguesa e um lusodescendente que faleceram neste trágico acontecimento. E é um balanço que estamos a fazer, a acompanhar através dos nossos serviços de embaixada e dos nossos serviços consulares”, frisou.

O SEC começou por explicar que esta quarta-feira é um dia muito especial: “Estamos aqui a inaugurar as novas instalações do Consulado Honorário de Los Teques”. “Enalteceu” o “papel absolutamente indispensável e extraordinário da rede diplomática” lusa na Venezuela, da embaixada e dos dois consulados-gerais (Caracas e Valência).

Mas também a importância dos consulados honorários que, não sendo cônsules de carreira, prestam um serviço público indispensável e de grande validade para os portugueses e as portuguesas, neste caso que residem aqui na Venezuela”, disse.

Segundo Cafôfo “esta rede diplomática significa que Portugal tem e reconhece, na comunidade portuguesa na Venezuela, não só das maiores, mas das melhores comunidades, porque são pessoas muito trabalhadoras, empreendedoras, com visão de futuro”.

O SEC destacou o facto de as instalações daquele consulado ficar na sede do Santuário de Nossa Senhora de Fátima de Carrizal (que será consagrado terça-feira) e elogiou a dedicação do cônsul honorário de Portugal em Los Teques, Pedro Gonçalves.

“Esta rede diplomática é muito importante porque as nossas relações com a Venezuela acabam por ser alicerçadas com base nesta comunidade (…) Queremos que os consulados, como disse no início do meu mandato, sejam a sala de estar dos portugueses, onde se sintam em casa e se sintam bem recebidos, bem acolhidos e que esta relação do Estado com os portugueses seja melhorada, melhorada nas instalações e no serviço”, frisou.

Cafôfo explicou ainda que a rede diplomática portuguesa “é tão importante nos momentos em que as pessoas precisam de revalidar o cartão de cidadão, o seu passaporte ou outros documentos, mas também em tragédias” como a de Las Tejerías”, em que a rede consular e a embaixada estiveram presentes.

Mais cedo Cafôfo visitou ainda as instalações da Missão Católica Portuguesa de Caracas, que, disse “tem prestado um serviço não só no âmbito da espiritualidade e da religiosidade dos portugueses, mas também um serviço à comunidade, aos mais necessitados e carenciados”.