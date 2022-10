Mais de 34 mil postos de trabalho diretos já foram criados pelo Programa de Valorização do Interior (PVI), num investimento total de quase 6,7 mil milhões de euros, revelou esta quinta-feira a secretária de Estado do Desenvolvimento Regional.

À margem da cimeira aeronáutica Portugal Air Summit, em Ponte de Sor (Portalegre), a secretária de Estado Isabel Ferreira especificou à agência Lusa que o PVI, desde 2018, já criou “34.602 postos de trabalho”, num investimento de “6.677 milhões de euros”.

A governante também deu dados sobre o PVI na sua intervenção na sessão de abertura do 2.º dia do Portugal Air Summit, cimeira que está a decorrer no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, até sábado.

Segundo a secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, estes são números “importantes” para a economia do país.

“Mas, mais importantes do que os números, são as pessoas e as empresas e as entidades do sistema científico e tecnológico e os parceiros do território que têm sabido dinamizar este PVI”, acrescentou.

Isabel Ferreira disse ainda que, nesta legislatura, na área das políticas de desenvolvimento regional, a valorização do interior continua a ser “um objetivo e uma missão prioritária” do Governo.

“Até porque sabemos que, com toda esta experiência, com medidas bem desenhadas, adaptadas aos contextos do território, podemos fazer a diferença e este é o caminho a que queremos dar continuidade, aproveitando também agora novos instrumentos de financiamento”, disse.

O PVI, criado em 2018, sucedeu ao Programa Nacional para a Coesão Territorial, criado em 2016, e integra medidas que incidem primordialmente sobre as pessoas, o investimento empresarial, sistema científico e tecnológico, bem como a valorização do território.

A cimeira aeronáutica Portugal Air Summit tem este ano um “enfoque especial” nas oportunidades de investimento disponíveis no setor, segundo os promotores do evento, o Município de Ponte de Sor e a empresa The Race.

Com o tema “Flying for a World of Opportunities”, o Portugal Air Summit é considerado a “maior cimeira aeronáutica” da Península Ibérica, reunindo intervenientes “internacionais e nacionais dos setores de aeronáutica, espacial e defesa.