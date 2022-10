Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Numa altura em que os aliados entregam mais sistemas de defesa antiaéreos a Kiev, o Presidente ucraniano sublinhou a importância de proteger o céu ucraniano.

“Quanto mais audaz e cruel se torna o terror russo, mais óbvio se torna para o mundo que ajudar a Ucrânia a proteger o céu é uma das mais importantes tarefas humanitárias da Europa no nosso tempo”, afirmou.

As declarações do líder ucraniano surgem no mesmo dia em que os Estados Unidos e 50 países do grupo de contacto de apoio à Ucrânia se pronunciaram a favor do aumento da produção das suas indústrias da defesa para ajudar Kiev no combate da invasão russa. Na reunião, que descreveu como “bastante produtiva”, foi discutido o fornecimento de sistemas de defesa antiaérea, que a Ucrânia tem pedido.

As declarações surgem no mesmo dia em que a França anunciou que vai entregar nas “próximas semanas” radares e sistemas de mísseis de defesa antiaérea à Ucrânia para proteger os ucranianos de ataques e “em particular para protegê-los de ataques de drones”. Já na terça-feira, a imprensa alemã divulgava que foi entregue às forças ucranianas o primeiro de quatro sistemas de defesa antiaérea Iris-T, considerado por alguns especialistas como o mais moderno que existe atualmente.

Zelensky garantiu que a Ucrânia estará à altura da sua tarefa, agradecendo aos aliados “que já tomaram a decisão de fortalecer esse apoio (…) à defesa eficaz do ar”.

Tanto o encontro do grupo de contacto como a reunião dos ministros da Defesa da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte), que se iniciou esta quarta-feira à noite com um jantar e continuará na quinta-feira, tinham previsto abordar a questão da reposição dos stocks de armas e munições que os países estão a esgotar.

O secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, que também participou na reunião do grupo, expressou confiança em que os aliados vão rever as diretrizes para os inventários e se comprometerão mais com a indústria do setor da defesa, para lhe “proporcionar a procura a longo prazo de que necessita para investir mais em capacidade de produção”.

Os países do grupo de contacto estão também a analisar a hipótese de fornecer à Ucrânia sistemas de defesa antiaérea de curto e longo alcance, com o objetivo de “reconstruir e manter um sistema integrado de defesa aérea e defesa antimísseis”, indicou o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas norte-americano, Mark Milley.

Fontes aliadas salientaram que, no ataque russo com mísseis a diferentes cidades ucranianas na segunda-feira, mais de metade deles foi intercetada pela defesa ucraniana.

Este grupo de contacto, uma iniciativa dos Estados Unidos, teve o seu primeiro encontro em abril passado na base aérea norte-americana de Ramstein, no sudoeste da Alemanha.