O PSD/Madeira considerou esta quinta-feira que a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2023 é “um embuste, um engano e uma fábula” que volta a fazer uma “discriminação punitiva” entre as duas regiões autónomas.

Numa intervenção no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira, no Funchal, o deputado social-democrata Carlos Rodrigues afirmou que, numa ótica nacional, a proposta apresentada na segunda-feira pelo Governo da República (PS) é “um ato de fé”, porque o executivo “acredita que o país vai crescer de acordo com as suas previsões”, o mesmo acontecendo com a inflação, e que “a recessão não vai atingir” Portugal.

“O Orçamento do Estado não precisa apenas de fé, mas sim de um verdadeiro milagre”, opinou.

Segundo Carlos Rodrigues, “em todas as medidas positivas é possível encontrar um senão” e o Governo “dá com uma mão e tira com a outra”, num Orçamento que é também, no seu entender, “de chantagem”.

Numa visão regional, acrescentou, este é “o sétimo Orçamento de desilusão e engano”, visto que “promove o desprezo pelos portugueses da Madeira”, recebendo a região autónoma um valor inferior a 2019.

“Trata-se de uma discriminação punitiva, de castigo premeditado pelo Estado”, disse, mencionando, entre outros aspetos, que a verba inscrita para financiamento da construção do novo hospital da Madeira deveria ser de 30 milhões de euros e só vai ser de 21 milhões.

Para Carlos Rodrigues, na proposta de OE2023, “o Estado rouba no hospital, no subsídio social de mobilidade, aos pensionistas, engana os patrões e os sindicatos”.

A proposta entregue na segunda-feira no parlamento indica que a Madeira vai receber 226 milhões de euros em 2023 ao abrigo da Lei das Finanças Regionais, mais nove milhões do que em 2022.

O Governo da República prevê ainda transferir para a região até 22.300.000 euros para apoio à construção do novo Hospital Central da Madeira e aquisição de equipamento médico.