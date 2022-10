A política “zero casos” de Covid-19 na China está a ser levada ao extremo sob pretexto de proteger Pequim antes do congresso do Partido Comunista, que começa no próximo domingo.

O país, para além de testar pessoas, realiza testes PCR em presunto ou em caixas de vinho. Ao jornal El Mundo, Georgina, siciliana que tem um restaurante em Pequim, disse que testaram a porta do seu estabelecimento com a justificação de que agora “existem mais positivos” e que os controlos “devem aumentar” até ao final do congresso dos comunistas.

Por dois testes por semana, Georgina tem que pagar 200 yuans (cerca de 29 euros), o que leva a mulher a fazer algumas acusações: “Não conheço nenhum restaurante chinês que passe pela mesma coisa, apenas empresas estrangeiras. É mais um distopia a que nos habituámos, costumeira, além de racista e, claro, sem qualquer base científica. Será que esperam encontrar o vírus na porta? Ridículo.”

Perto do restaurante de Georgina, numa loja com produtos espanhóis, também os presuntos foram submetidos a um teste PCR. No mesmo bairro, um empresário francês garante que várias caixas de vinhos importados foram testadas.

No artigo do jornal El Mundo até o jornalista deixa o seu testemunho: após as férias de verão, durante a quarentena de 10 dias num hotel na China e antes de poder regressar a Pequim, o ecrã do seu telemóvel e as suas malas foram sujeitas a testes PCR.

As ruas de Pequim têm milhares de centros de testagem, onde os cidadãos precisam de fazer testes a cada 72 horas se quiserem utilizar os transportes públicos ou entrar no supermercado.

Em alguns bairros residenciais, para que consigam entrar em suas casas, as pessoas têm de apresentar resultados negativos à Covid-19 a cada 48 horas. Todos estes testes são gratuitos para os cidadãos.

Quem não passou pelo menos uma semana em quarentena não pode entrar em Pequim e, se vier de locais que sejam considerados de “baixo risco”, terá de apresentar um teste PCR negativo antes de sair e outro assim que regressar à cidade. De seguida, o comité local tem o poder de decidir se aquela pessoa fica ou não confinada em casa durante sete dias.

O 20.º congresso do Partido Comunista chinês é realizado a cada cinco anos e, nele, os líderes da China definem o rumo da política interna e externa do país.